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Liste aller Playstation Now Titel zum Deutschland Release

Veröffentlicht am 24. August 2017 von in News // 0 Kommentare

Mit dem gestrigen Start von Playstation Now stellen sich natürlich, zurecht, viele die Frage was sie für ihre monatliche Gebühr erwarten können. Lohnt sich Playstation now für mich? Welche Spiele gibt es bei Playstation Now? Was ist bei Playstation Now verfügbar? All diese Fragen bekommen wir gestellt wenn wir die Pressemitteilung von Sony veröffentlichen und wir haben für euch die ultimative Antwort, eine Liste mit allen PS-Now Titeln die derzeit verfügbar sind. Hier kommt die Liste:

Playstation 4 Spiele im PS Now Abo:

A

AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS

ALIENATION

B

BACK TO BED

BATTLE WORLDS KRONOS

BLOOD BOWL 2

BROKEN AGE

C

CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION

COUNTERSPY

D

DARKSIDERS II: DEATHINITIVE EDITION

DAY OF THE TENTACLE REMASTERED

DEAD NATION APOCALYPSE

DUNGEONS 2

E

ELECTRONIC SUPER JOY

ESCAPE PLAN

EVERYBODY’S GONE TO THE RAPTURE

EVOLVE

EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY

F

F1 2015

LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 15

FLUSTER CLUCK

G

GOD OF WAR 3: REMASTERED

GRAND AGES: MEDIEVAL

GRIM FANDANGO

H

HARDWARE: RIVALS

HEAVY RAIN

HELLDIVERS

K

KICKBEAT SPECIAL EDITION

KILLZONE SHADOW FALL

L

LEGEND OF KAY ANNIVERSARY

N

NIDHOGG

O

OLLIOLLI

P

PURE CHESS

PURE HOLD’EM WORLD POKER CHAMPIONSHIP

PURE POOL

Q

Q*BERT: REBOOTED

R

RESOGUN

S

SAINT’S ROW IV RE-ELECTED

SHADOW OF THE BEAST

SHERLOCK HOLMES: CRIMES AND PUNISHMENTS

STICK IT TO THE MAN

SUPER MEGA BASEBALL

SUPER STARDUST ULTRA

T

TEARAWAY UNFOLDED

THE LAST TINKER: CITY OF COLORS

THIS WAR OF MINE: THE LITTLE ONES

TOUR DE FRANCE 2016

TROPICO 5

U

ULTRA STREET FIGHT IV

V

VELOCIBOX

W

WHISPERING WILLOWS

WWE 2K16

Alle Playstation 3 Titel im PS Now Abo: 

A

ALEX KIDD IN THE MIRACLE WORLD

ALIEN RAGE 

ALIEN SPIDY 

ALPHA PROTOCOL

ALTERED BEAST

ANARCHY: RUSH HOUR

ANNA EXTENDED EDITION

ANOMALY WARZONE EARTH

ARCANA HEART 3

ALEX KIDD IN THE MIRACLE WORLD

ALIEN RAGE 

ALIEN SPIDY 

ALPHA PROTOCOL

ALTERED BEAST

ANARCHY: RUSH HOUR

ANNA EXTENDED EDITION

ANOMALY WARZONE EARTH

ARCANA HEART 3

B

BACK TO BED

BATMAN: ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR

BATMAN: ARKHAM CITY

BATMAN: ARKHAM ORIGINS

BATTLE PRINCESS OF ARCADIAS

BATTLE VS. CHESS

BENTLEY’S HACKPACK

BEYOND: TWO SOULS + ADVANCED EXPERIMENTS DLC

BIG SKY:INFINITY 

BIONIC COMMANDO REARMED

BIONIC COMMANDO REARMED 2

BIOSHOCK

BIOSHOCK 2

BIOSHOCK INFINITE

BLADESTORM –  NIGHTMARE

BLAZBLUE CALAMITY TRIGGER

BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA

BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT

BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND

BLAZERUSH

BLOOD KNIGHTS

BLOODRAYNE BETRAYAL

BODYCOUNT

BOLT

BOMBERMAN ULTRA

BORDERLANDS 2 ULTIMATE EDITION

DISHONORED SPIEL DES JAHRES EDITION 

BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL ULTIMATE EDITION

BOUND BY FLAME

BRAID

BRAVE

C

CAPCOM ARCADE CABINET: KOMPLETTPAKET

CARS 2 DAS VIDEOSPIEL

CARS RACE-O-RAMA

CASTLEVANIA: HARMONY OF DISPAIR

CATHERINE

CEL DAMAGE HD 

CHAMPION JOCKEY: G1 JOCKEY & GALLOP RACER

CONTRAST

COSTUME QUEST 2

COUNTER SPY

CRASH COMMANDO

CRAZY TAXI

CRITTER CRUNCH

CUBOID

D

DAMNATION

DARK MIST

DARK VOID

DARKSIDERS

DARKSIDERS 2

DARKSTALKERS RESURRECTION

DAYTONA USA 

DE BLOB 2

DEAD OR ALIVE 5 ULTIMATE

DEATH TRACK: RESURRECTION

DECEPTION IV: THE NIGHTMARE PRINCESS

DEVIL MAY CRY 4

Dieser Artikel erschien zuerst auf Paystation-Choice.de

DEVIL MAY CRY HD COLLECTION

DISGAEA 3: ABSENCE OF JUSTICE

DISGAEA 4: A PROMISE UNFORGOTTEN

DISGAEA D2: A BRIGHTER DARKNESS

DISNEY UNIVERSE ULTIMATE EDITION

DISNEY EPIC MICKEY: DIE MACHT DER 2

DOKI-DOKI UNIVERSE

DON BRADMAN CRICKET 14

DOUBLE DRAGON NEO

DUKE NUKEM FOREVER

DYNASTY WARRIORS 7

DYNASTY WARRIORS 8

DYNASTY WARRIORS: STRIKEFORCE

E

EAT THEM! 

ECHOCHROME

ELEFUNK

ENTWINED

ETHAN: METEOR HUNTER

EUFLORIA 

EVERYBODY’S GOLF

EVERYBODY’S GOLF: WORLD TOUR

F.E.A.R. FIRST ENCOUNTER ASSAULT RECON

F1 2014 

F1 RACE STARS

FAERY: LEGENDS OF AVALON 

FAT PRINCESS

FIGHTING VIPERS

FINAL EXAM 

FINAL FIGHT: DOUBLE IMPACT

FLOW

FLOWER

FROGGER RETURNS

G

GENJI: DAYS OF THE BLADE

G-FORCE

GO! PUZZLE 

GOD OF WAR II HD

GOD OF WAR III

GOD OF WAR HD

GOD OF WAR: ASCENSION

GOD OF WAR: CHAINS OF OLYMPUS HD

GOD OF WAR: GHOST OF SPARTA HD

GOLDEN AXE

GRAVITY CRASH 

GREG HASTINGS PAINTBALL 2

GRID 2

GRID AUTOSPORT

GUACAMELEE!

H

HAKUOKI: STORIES OF THE SHINSENGUMI

HAMILTON’S GREAT ADVENTURE

HAMSTERBALL UNLEASHED

HEAVENLY SWORD

HEAVY FIRE AFGHANISTAN

HEAVY RAIN + CHRONCILE 1 DLC

HOHOKUM

HOW TO SURVIVE 

HUNTER’S TROPHY 2 – AMERICA 

HUNTER’S TROPHY 2 – AUSTRALIA

HUSTLE KINGS

I

ICO CLASSICS HD 

INFAMOUS

INFAMOUS 2

INFAMOUS: FESTIVAL OF BLOOD

INJUSTICE: INJUSTICE: GÖTTER UNTER UNS – ULTIMATE EDITION

INVIZIMALS: DAS VERLORENE KÖNIGREICH.

J

JETPACK JOYRIDE DELUXE

JOE DANGER 2: THE MOVIE

JOURNEY 

JUDGE DEE – THE CITY GOD CASE

JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 1

JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 2

JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 3

JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 4

K

KILLZONE 

KILLZONE 2

KILLZONE 3

KNYTT UNDERGROUND

L

LERNEN MIT DEN POOYOOS – TEIL 1

LEGASISTA

LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES

LEGO BATMAN: DAS VIDEOSPIEL

LEGO DISNEY FLUCH DER KARIBIK DAS VIDEOSPIEL

LEGO HARRY POTTER: DIE JAHRE 1-4

LEGO HARRY POTTER: DIE JAHRE 57

LEGO INDIANA JONES: DIE LEGENDÄREN ABENTEUER

LEGO INDIANA JONES 2: DAS ABENTEUER GEHT WEITER

LEGO STAR WARS: DIE KOMPLETTE SAGA

LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS

LEMMINGS 

LINGER IN SHADOWS

LOCOROCO COCORECCHO

LONE SURVIVOR: THE DIRECTOR’S CUT

LOST PLANET

LOST PLANET 2

LOST PLANET 3

LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 15

LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 2013

M

MACHINARIUM

MAFIA 2

MAGIC ORBZ

MAGUS

MAHJONG TALES: ANCIENT WISDOM

MARS: WAR LOGS 

MEGA MAN 10

MEGA MAN 9

METRO: LAST LIGHT COMPLETE EDITION

MONKEY ISLAND 2 SPECIAL EDITION: LECHUCK’S REVENGE

MORTAL KOMBAT COMPLETE EDITION

MOTOGP15

MOTORCYCLE CLUB

MOTORSTORM APOCALYPSE

MOTORSTORM RC COMPLETE EDITION

MOUSECRAFT

MX VS ATV SUPERCROSS

MX VS ATV: ALIVE

MX VS ATV: UNTAMED

MX VS. ATV: REFLEX

MXGP – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME

N

NBA 2K14

NIGHTS INTO DREAMS

NINJA GAIDEN 3: RAZOR’S EDGE

NINJA GAIDEN SIGMA 2

NUMBLAST 

O

ODDWORLD: STRANGER’S WRATH HD

OF ORCS AND MEN

OLLIOLLI

OPERATION FLASHPOINT: DRAGON RISING

OPERATION FLASHPOINT: RED RIVER

ORDER UP!!

OVERLORD II

OVERLORD RAISING HELL

P

PAINKILLER HELL & DAMNATION

PAPO & YO 

PHINEAS UND FERB: QUER DURCH DIE 2. DIMENSION

PID 

LEGO PIRATES OF THE CARIBBEAN: AM ENDE DER WELT

PIXELJUNK EDEN FULLY GROWN EDITION

PIXELJUNK MONSTERS BIG BITE EDITION

PIXELJUNK RACERS RUNDE 2

PIXELJUNK SHOOTER

PIXELJUNK SHOOTER 2

PIXELJUNK SIDESCROLLER

PIYOTAMA

PLANET MINIGOLF

PLANETS UNDER ATTACK 

POKER NIGHT 2 

PORT ROYALE 3

PROTEUS

DER PUPPENSPIELER 

PURE CHESS

PUZZLE AGENT

Q

Q*BERT REBOOTED

R

RAG DOLL KUNG FU: FISTS OF PLASTIC 

RAGNAROK ODYSSEY ACE 

RAIDEN IV: OVERKILL

RAIN

RAINBOW MOON

RATATOUILLE

RATCHET & CLANK ALL 4 ONE

RATCHET & CLANK NEXUS

RATCHET & CLANK Q-FORCE

RATCHET & CLANK A CRACK IN TIME 

RATCHET & CLANK:QUEST FOR BOOTY

REALMS OF ANCIENT WAR 

RED DEAD REDEMPTION

RED DEAD REDEMPTION: ALBTRAUM DER LEBENDEN TOTEN

RED FACTION: GUERRILLA

RED JOHNSON’S CHRONICLES 

RED JOHNSON’S CHRONICLES – ONE AGAINST ALL 

RENEGADE OPS

RESIDENT EVIL CODE:VERONICA X

RESIDENT EVIL OPERATION RACCOON CITY

RESIDENT EVIL REVELATIONS

RESIDENT EVIL REVELATIONS 2

RESIDENT EVIL UMBRELLA CHRONICLES

RESIDENT EVIL: THE DARKSIDE CHRONICLES

RESISTANCE 3

RETRO CITY RAMPAGE DX

RETRO/GRADE 

RICOCHET HD

RIDE

RIFF: EVERYDAY SHOOTER

RISE OF THE ARGONAUTS

ROCKETBIRDS: HARDBOILED CHICKEN

ROTASTIC 

R-TYPE DIMENSIONS

RUNE FACTORY OCEANS 

RUNNER 2: A FLAT OUT RUN OF THE RHYTHM ALIEN

S

SACRED CITADEL 

SAINTS ROW 2

SAINTS ROW IV

SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 1

SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 2

SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 3

SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 4

SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 5

SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 1

SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 2

SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 3

SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 4

SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 5

SAVAGE MOON

SHADOW OF THE COLOSSUS CLASSICS HD 

SHATTER

SHERLOCK HOLMES: CRIMES AND PUNISHMENTS

SID MEIER’S CIVILIZATION REVOLUTION

SILENT HILL HD COLLECTION

SIREN BLOOD CURSE

SKULLGIRLS ENCORE

SKY FIGHTER

SKYDIVE: PROXIMITY FLIGHT

SLY COOPER: JAGD DURCH DIE ZEIT 

SMASH CARS

SNAKEBALL

SNIPER GHOST WARRIOR 2

SNIPER: GHOST WARRIOR

SÖLDNER-X 2: FINAL PROTOTYPE

SÖLDNER-X: HIMMELSSTÜRMER

SONIC ADVENTURE

SONIC CD

SONIC GENERATIONS

SONIC THE FIGHTERS

SONIC THE HEDGEHOG 4 EPISODE II

SONIC THE HEDGEHOG 4: EPISODE 1

SONIC UNLEASHED

SOUND SHAPES

SPACE ACE

SPARKLE 2 

SPEC OPS: THE LINE

SPELUNKY 

SPLIT/SECOND VELOCITY

STARHAWK

STARWHAL

STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED: ULTIMATE SITH EDITION

STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED II

STEALTH INC: A CLONE IN THE DARK

STICK IT TO THE MAN

STRIDER 

STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 1

STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 2

STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 3

STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 4

STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 5

SUPER HANG-ON

SUPER MEGA BASEBALL

SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO HD REMIX

SUPER STARDUST HD

SYBERIA

SYBERIA 2

T

TALES FROM SPACE: ABOUT A BLOB

TALES FROM THE BORDERLANDS – EPISODEN 1 & 2

TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 1

TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 2

TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 3

TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 4

TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 5

THE AWAKENED FATE ULTIMATUM

THE BOOK OF UNWRITTEN TALES 2

THE DARKNESS 

THE DARKNESS II 

THE GUIDED FATE PARADOX

THE HOUSE OF THE DEAD 3  

THE HOUSE OF THE DEAD: OVERKILL EXTENDED CUT  

THE KING OF FIGHTERS XIII 

THE LAST GUY

THE LAST OF US

THE LAST OF US: LEFT BEHIND

THE LEGO MOVIE VIDEOGAME

THE RAVEN: VERMÄCHTNIS EINES MEISTERDIEBS

THE SLY TRILOGY

THE SWAPPER 

THE UNFINISHED SWAN

THE WALKING DEAD GAME OF THE YEAR  EDITION

THE WALKING DEAD: SEASON TWO – EPISODES 1 & 2

THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT

THE WOLF AMONG US

THOMAS WAS ALONE

TITAN ATTACKS!

TOKYO JUNGLE

TOUR DE FRANCE 2015

TOY HOME

TOYBOX TURBOS

TOY STORY MANIA

TRASH PANIC

TRINE

TRON: EVOLUTION

TRUCK RACER

TWISTED METAL

TWO WORLDS II

U

ULTRA STREET FIGHTER IV

UNCHARTED: DRAKES SCHICKSAL

UNCHARTED 2: AMONG THIEVES 

UNCHARTED 3: DRAKE’S DECEPTION GAME OF THE YEAR EDITION

URBAN TRIAL FREESTYLE

V

VELOCITY ULTRA

VESSEL

VIRTUA FIGHTER 2

VIRTUA FIGHTER 5 FINAL SHOWDOWN

W

WAKEBOARDING HD

WARHAWK

WHEN VIKINGS ATTACK! 

WHITE KNIGHT CHRONICLES 

WHITE KNIGHT CHRONICLES 2

WRC 4 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP

WWE 2K15

X, Y, Z

X BLADES

XCOM: ENEMY WITHIN

ZEN PINBALL 2

ZENO CLASH 2 

ZOMBIE TYCOON 2 – BRAINHOV’S REVENGE

Über Frank Ludwig (2357 Artikel)
Frank zockt seit er denken kann und lebt für seine Hobbies. Als Hobbyautor, Webmaster, CEO und Mädchen für alles weiß er viel, aber nicht alles. Was immer ihr wissen wollt, sucht oder braucht, Frank hat eine Lösung für euch, und wenn er die Antwort bei seinen zuverlässigen Kollegen suchen muss ;-)
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