Liste aller Playstation Now Titel zum Deutschland Release
Mit dem gestrigen Start von Playstation Now stellen sich natürlich, zurecht, viele die Frage was sie für ihre monatliche Gebühr erwarten können. Lohnt sich Playstation now für mich? Welche Spiele gibt es bei Playstation Now? Was ist bei Playstation Now verfügbar? All diese Fragen bekommen wir gestellt wenn wir die Pressemitteilung von Sony veröffentlichen und wir haben für euch die ultimative Antwort, eine Liste mit allen PS-Now Titeln die derzeit verfügbar sind. Hier kommt die Liste:
Playstation 4 Spiele im PS Now Abo:
A
AIR CONFLICTS: PACIFIC CARRIERS
ALIENATION
B
BACK TO BED
BATTLE WORLDS KRONOS
BLOOD BOWL 2
BROKEN AGE
C
CASTLESTORM DEFINITIVE EDITION
COUNTERSPY
D
DARKSIDERS II: DEATHINITIVE EDITION
DAY OF THE TENTACLE REMASTERED
DEAD NATION APOCALYPSE
DUNGEONS 2
E
ELECTRONIC SUPER JOY
ESCAPE PLAN
EVERYBODY’S GONE TO THE RAPTURE
EVOLVE
EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY
F
F1 2015
LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 15
FLUSTER CLUCK
G
GOD OF WAR 3: REMASTERED
GRAND AGES: MEDIEVAL
GRIM FANDANGO
H
HARDWARE: RIVALS
HEAVY RAIN
HELLDIVERS
K
KICKBEAT SPECIAL EDITION
KILLZONE SHADOW FALL
L
LEGEND OF KAY ANNIVERSARY
N
NIDHOGG
O
OLLIOLLI
P
PURE CHESS
PURE HOLD’EM WORLD POKER CHAMPIONSHIP
PURE POOL
Q
Q*BERT: REBOOTED
R
RESOGUN
S
SAINT’S ROW IV RE-ELECTED
SHADOW OF THE BEAST
SHERLOCK HOLMES: CRIMES AND PUNISHMENTS
STICK IT TO THE MAN
SUPER MEGA BASEBALL
SUPER STARDUST ULTRA
T
TEARAWAY UNFOLDED
THE LAST TINKER: CITY OF COLORS
THIS WAR OF MINE: THE LITTLE ONES
TOUR DE FRANCE 2016
TROPICO 5
U
ULTRA STREET FIGHT IV
V
VELOCIBOX
W
WHISPERING WILLOWS
WWE 2K16
Alle Playstation 3 Titel im PS Now Abo:
A
ALEX KIDD IN THE MIRACLE WORLD
ALIEN RAGE
ALIEN SPIDY
ALPHA PROTOCOL
ALTERED BEAST
ANARCHY: RUSH HOUR
ANNA EXTENDED EDITION
ANOMALY WARZONE EARTH
ARCANA HEART 3
ALEX KIDD IN THE MIRACLE WORLD
ALIEN RAGE
ALIEN SPIDY
ALPHA PROTOCOL
ALTERED BEAST
ANARCHY: RUSH HOUR
ANNA EXTENDED EDITION
ANOMALY WARZONE EARTH
ARCANA HEART 3
B
BACK TO BED
BATMAN: ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR
BATMAN: ARKHAM CITY
BATMAN: ARKHAM ORIGINS
BATTLE PRINCESS OF ARCADIAS
BATTLE VS. CHESS
BENTLEY’S HACKPACK
BEYOND: TWO SOULS + ADVANCED EXPERIMENTS DLC
BIG SKY:INFINITY
BIONIC COMMANDO REARMED
BIONIC COMMANDO REARMED 2
BIOSHOCK
BIOSHOCK 2
BIOSHOCK INFINITE
BLADESTORM – NIGHTMARE
BLAZBLUE CALAMITY TRIGGER
BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA
BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT
BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND
BLAZERUSH
BLOOD KNIGHTS
BLOODRAYNE BETRAYAL
BODYCOUNT
BOLT
BOMBERMAN ULTRA
BORDERLANDS 2 ULTIMATE EDITION
DISHONORED SPIEL DES JAHRES EDITION
BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL ULTIMATE EDITION
BOUND BY FLAME
BRAID
BRAVE
C
CAPCOM ARCADE CABINET: KOMPLETTPAKET
CARS 2 DAS VIDEOSPIEL
CARS RACE-O-RAMA
CASTLEVANIA: HARMONY OF DISPAIR
CATHERINE
CEL DAMAGE HD
CHAMPION JOCKEY: G1 JOCKEY & GALLOP RACER
CONTRAST
COSTUME QUEST 2
COUNTER SPY
CRASH COMMANDO
CRAZY TAXI
CRITTER CRUNCH
CUBOID
D
DAMNATION
DARK MIST
DARK VOID
DARKSIDERS
DARKSIDERS 2
DARKSTALKERS RESURRECTION
DAYTONA USA
DE BLOB 2
DEAD OR ALIVE 5 ULTIMATE
DEATH TRACK: RESURRECTION
DECEPTION IV: THE NIGHTMARE PRINCESS
DEVIL MAY CRY 4
Dieser Artikel erschien zuerst auf Paystation-Choice.de
DEVIL MAY CRY HD COLLECTION
DISGAEA 3: ABSENCE OF JUSTICE
DISGAEA 4: A PROMISE UNFORGOTTEN
DISGAEA D2: A BRIGHTER DARKNESS
DISNEY UNIVERSE ULTIMATE EDITION
DISNEY EPIC MICKEY: DIE MACHT DER 2
DOKI-DOKI UNIVERSE
DON BRADMAN CRICKET 14
DOUBLE DRAGON NEO
DUKE NUKEM FOREVER
DYNASTY WARRIORS 7
DYNASTY WARRIORS 8
DYNASTY WARRIORS: STRIKEFORCE
E
EAT THEM!
ECHOCHROME
ELEFUNK
ENTWINED
ETHAN: METEOR HUNTER
EUFLORIA
EVERYBODY’S GOLF
EVERYBODY’S GOLF: WORLD TOUR
F.E.A.R. FIRST ENCOUNTER ASSAULT RECON
F1 2014
F1 RACE STARS
FAERY: LEGENDS OF AVALON
FAT PRINCESS
FIGHTING VIPERS
FINAL EXAM
FINAL FIGHT: DOUBLE IMPACT
FLOW
FLOWER
FROGGER RETURNS
G
GENJI: DAYS OF THE BLADE
G-FORCE
GO! PUZZLE
GOD OF WAR II HD
GOD OF WAR III
GOD OF WAR HD
GOD OF WAR: ASCENSION
GOD OF WAR: CHAINS OF OLYMPUS HD
GOD OF WAR: GHOST OF SPARTA HD
GOLDEN AXE
GRAVITY CRASH
GREG HASTINGS PAINTBALL 2
GRID 2
GRID AUTOSPORT
GUACAMELEE!
H
HAKUOKI: STORIES OF THE SHINSENGUMI
HAMILTON’S GREAT ADVENTURE
HAMSTERBALL UNLEASHED
HEAVENLY SWORD
HEAVY FIRE AFGHANISTAN
HEAVY RAIN + CHRONCILE 1 DLC
HOHOKUM
HOW TO SURVIVE
HUNTER’S TROPHY 2 – AMERICA
HUNTER’S TROPHY 2 – AUSTRALIA
HUSTLE KINGS
I
ICO CLASSICS HD
INFAMOUS
INFAMOUS 2
INFAMOUS: FESTIVAL OF BLOOD
INJUSTICE: INJUSTICE: GÖTTER UNTER UNS – ULTIMATE EDITION
INVIZIMALS: DAS VERLORENE KÖNIGREICH.
J
JETPACK JOYRIDE DELUXE
JOE DANGER 2: THE MOVIE
JOURNEY
JUDGE DEE – THE CITY GOD CASE
JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 1
JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 2
JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 3
JURASSIC PARK: THE GAME – FOLGE 4
K
KILLZONE
KILLZONE 2
KILLZONE 3
KNYTT UNDERGROUND
L
LERNEN MIT DEN POOYOOS – TEIL 1
LEGASISTA
LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES
LEGO BATMAN: DAS VIDEOSPIEL
LEGO DISNEY FLUCH DER KARIBIK DAS VIDEOSPIEL
LEGO HARRY POTTER: DIE JAHRE 1-4
LEGO HARRY POTTER: DIE JAHRE 5–7
LEGO INDIANA JONES: DIE LEGENDÄREN ABENTEUER
LEGO INDIANA JONES 2: DAS ABENTEUER GEHT WEITER
LEGO STAR WARS: DIE KOMPLETTE SAGA
LEGO STAR WARS III: THE CLONE WARS
LEMMINGS
LINGER IN SHADOWS
LOCOROCO COCORECCHO
LONE SURVIVOR: THE DIRECTOR’S CUT
LOST PLANET
LOST PLANET 2
LOST PLANET 3
LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 15
LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR 2013
M
MACHINARIUM
MAFIA 2
MAGIC ORBZ
MAGUS
MAHJONG TALES: ANCIENT WISDOM
MARS: WAR LOGS
MEGA MAN 10
MEGA MAN 9
METRO: LAST LIGHT COMPLETE EDITION
MONKEY ISLAND 2 SPECIAL EDITION: LECHUCK’S REVENGE
MORTAL KOMBAT COMPLETE EDITION
MOTOGP™15
MOTORCYCLE CLUB
MOTORSTORM APOCALYPSE
MOTORSTORM RC COMPLETE EDITION
MOUSECRAFT
MX VS ATV SUPERCROSS
MX VS ATV: ALIVE
MX VS ATV: UNTAMED
MX VS. ATV: REFLEX
MXGP – THE OFFICIAL MOTOCROSS VIDEOGAME
N
NBA 2K14
NIGHTS INTO DREAMS
NINJA GAIDEN 3: RAZOR’S EDGE
NINJA GAIDEN SIGMA 2
NUMBLAST
O
ODDWORLD: STRANGER’S WRATH HD
OF ORCS AND MEN
OLLIOLLI
OPERATION FLASHPOINT: DRAGON RISING
OPERATION FLASHPOINT: RED RIVER
ORDER UP!!
OVERLORD II
OVERLORD RAISING HELL
P
PAINKILLER HELL & DAMNATION
PAPO & YO
PHINEAS UND FERB: QUER DURCH DIE 2. DIMENSION
PID
LEGO PIRATES OF THE CARIBBEAN: AM ENDE DER WELT
PIXELJUNK EDEN FULLY GROWN EDITION
PIXELJUNK MONSTERS BIG BITE EDITION
PIXELJUNK RACERS RUNDE 2
PIXELJUNK SHOOTER
PIXELJUNK SHOOTER 2
PIXELJUNK SIDESCROLLER
PIYOTAMA
PLANET MINIGOLF
PLANETS UNDER ATTACK
POKER NIGHT 2
PORT ROYALE 3
PROTEUS
DER PUPPENSPIELER
PURE CHESS
PUZZLE AGENT
Q
Q*BERT REBOOTED
R
RAG DOLL KUNG FU: FISTS OF PLASTIC
RAGNAROK ODYSSEY ACE
RAIDEN IV: OVERKILL
RAIN
RAINBOW MOON
RATATOUILLE
RATCHET & CLANK ALL 4 ONE
RATCHET & CLANK NEXUS
RATCHET & CLANK Q-FORCE
RATCHET & CLANK A CRACK IN TIME
RATCHET & CLANK:QUEST FOR BOOTY
REALMS OF ANCIENT WAR
RED DEAD REDEMPTION
RED DEAD REDEMPTION: ALBTRAUM DER LEBENDEN TOTEN
RED FACTION: GUERRILLA
RED JOHNSON’S CHRONICLES
RED JOHNSON’S CHRONICLES – ONE AGAINST ALL
RENEGADE OPS
RESIDENT EVIL CODE:VERONICA X
RESIDENT EVIL OPERATION RACCOON CITY
RESIDENT EVIL REVELATIONS
RESIDENT EVIL REVELATIONS 2
RESIDENT EVIL UMBRELLA CHRONICLES
RESIDENT EVIL: THE DARKSIDE CHRONICLES
RESISTANCE 3
RETRO CITY RAMPAGE DX
RETRO/GRADE
RICOCHET HD
RIDE
RIFF: EVERYDAY SHOOTER
RISE OF THE ARGONAUTS
ROCKETBIRDS: HARDBOILED CHICKEN
ROTASTIC
R-TYPE DIMENSIONS
RUNE FACTORY OCEANS
RUNNER 2: A FLAT OUT RUN OF THE RHYTHM ALIEN
S
SACRED CITADEL
SAINTS ROW 2
SAINTS ROW IV
SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 1
SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 2
SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 3
SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 4
SAM & MAX BEYOND TIME & SPACE – EP 5
SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 1
SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 2
SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 3
SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 4
SAM & MAX THE DEVIL’S PLAYHOUSE – EP 5
SAVAGE MOON
SHADOW OF THE COLOSSUS CLASSICS HD
SHATTER
SHERLOCK HOLMES: CRIMES AND PUNISHMENTS
SID MEIER’S CIVILIZATION REVOLUTION
SILENT HILL HD COLLECTION
SIREN BLOOD CURSE
SKULLGIRLS ENCORE
SKY FIGHTER
SKYDIVE: PROXIMITY FLIGHT
SLY COOPER: JAGD DURCH DIE ZEIT
SMASH CARS
SNAKEBALL
SNIPER GHOST WARRIOR 2
SNIPER: GHOST WARRIOR
SÖLDNER-X 2: FINAL PROTOTYPE
SÖLDNER-X: HIMMELSSTÜRMER
SONIC ADVENTURE
SONIC CD
SONIC GENERATIONS
SONIC THE FIGHTERS
SONIC THE HEDGEHOG 4 EPISODE II
SONIC THE HEDGEHOG 4: EPISODE 1
SONIC UNLEASHED
SOUND SHAPES
SPACE ACE
SPARKLE 2
SPEC OPS: THE LINE
SPELUNKY
SPLIT/SECOND VELOCITY
STARHAWK
STARWHAL
STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED: ULTIMATE SITH EDITION
STAR WARS: THE FORCE UNLEASHED II
STEALTH INC: A CLONE IN THE DARK
STICK IT TO THE MAN
STRIDER
STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 1
STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 2
STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 3
STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 4
STRONG BAD’S COOL GAME FOR ATTRACTIVE PEOPLE – EPISODE 5
SUPER HANG-ON
SUPER MEGA BASEBALL
SUPER PUZZLE FIGHTER II TURBO HD REMIX
SUPER STARDUST HD
SYBERIA
SYBERIA 2
T
TALES FROM SPACE: ABOUT A BLOB
TALES FROM THE BORDERLANDS – EPISODEN 1 & 2
TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 1
TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 2
TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 3
TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 4
TALES OF MONKEY ISLAND – CHAPTER 5
THE AWAKENED FATE ULTIMATUM
THE BOOK OF UNWRITTEN TALES 2
THE DARKNESS
THE DARKNESS II
THE GUIDED FATE PARADOX
THE HOUSE OF THE DEAD 3
THE HOUSE OF THE DEAD: OVERKILL EXTENDED CUT
THE KING OF FIGHTERS XIII
THE LAST GUY
THE LAST OF US
THE LAST OF US: LEFT BEHIND
THE LEGO MOVIE VIDEOGAME
THE RAVEN: VERMÄCHTNIS EINES MEISTERDIEBS
THE SLY TRILOGY
THE SWAPPER
THE UNFINISHED SWAN
THE WALKING DEAD GAME OF THE YEAR EDITION
THE WALKING DEAD: SEASON TWO – EPISODES 1 & 2
THE WITCH AND THE HUNDRED KNIGHT
THE WOLF AMONG US
THOMAS WAS ALONE
TITAN ATTACKS!
TOKYO JUNGLE
TOUR DE FRANCE 2015
TOY HOME
TOYBOX TURBOS
TOY STORY MANIA
TRASH PANIC
TRINE
TRON: EVOLUTION
TRUCK RACER
TWISTED METAL
TWO WORLDS II
U
ULTRA STREET FIGHTER IV
UNCHARTED: DRAKES SCHICKSAL
UNCHARTED 2: AMONG THIEVES
UNCHARTED 3: DRAKE’S DECEPTION GAME OF THE YEAR EDITION
URBAN TRIAL FREESTYLE
V
VELOCITY ULTRA
VESSEL
VIRTUA FIGHTER 2
VIRTUA FIGHTER 5 FINAL SHOWDOWN
W
WAKEBOARDING HD
WARHAWK
WHEN VIKINGS ATTACK!
WHITE KNIGHT CHRONICLES
WHITE KNIGHT CHRONICLES 2
WRC 4 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
WRC 5 FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP
WWE 2K15
X, Y, Z
X BLADES
XCOM: ENEMY WITHIN
ZEN PINBALL 2
ZENO CLASH 2
ZOMBIE TYCOON 2 – BRAINHOV’S REVENGE
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