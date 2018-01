Limited und Vynil Edition von „Life is Strange Before the Storm“ können vorbestellt werden

Letzte Woche kündigten die Verantwortlichen von Square Enix eine Retail-Version zum Adventure „Life is Strange: Before the Storm“ an, welche nun als Limited und Vynil Edition vorbestellt werden kann und einige nette Extras für die Fans beinhaltet. Mit rund 40 Euro schlägt die Limited Edition zu Buche und die Vynil Edition kostet knapp 70 Euro und beinhaltet dementsprechend einige Extras mehr. Beide Editionen können exklusiv über den Square Enix Shop erworben werden.

Beide physischen Exemplare von „Life is Strange: Before the Storm“ werden am 09. März 2018 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Die Limited Edition von Life is Strange: Before the Storm beinhaltet die komplette Season (Episoden 1 bis 3), den Original-Soundtrack, ein physisches Artbook & zusätzliche Inhalte, wie die Bonus-Episode „Lebewohl“, wo ihr ein letztes Mal auf die junge MaxCaulfield, den Mixtape-Modus, welcher es euch erlaubt eigene Playlists zu erstellen und das Outfit-Pack. In der Vynil Edition erhaltet ihr neben den Inhalten der Limited Edition zusätzlich noch exklusive Figuren von Chloe und Rachel und ein Vynil-Boxset des Soundtracks.