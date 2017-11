Lightfield – Der Gravity Racer im Test

Vor einiger Zeit trat ein Publisher an uns heran ob wir nicht Lust hätten ein kleines Gravity Racer Game zu testen. Natürlich haben wir uns der freundlichen Anfrage gerne angenommen und haben und Lightfield etwas näher angeschaut. Lightfield gehört zu den Spielen, die man sicherlich übersehen würde, wenn sie nicht in irgendeiner Form Promo erfahren würden. Aber dafür sind wir ja da, wir testen ja nicht nur die ganz großen für euch…

In Lightfield findet ihr ein klassisches Rennspiel, das im ersten moment ein wenig an Spiele wie Wipeout erinnert. Einige Optiken wirken fast wie zufällig übernommen, aber man bemerkt auch schnell das die Entwickler sicherlich große Wipeout Fans gewesen sind, ihnen allerdings ein bisschen was gefehlt hat. Wipeout ist im Prinzip in 2D, Lightfield in 3D, der Unterschied ist gravierend!