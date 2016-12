Letzte Chance auf kostenlose Spiele bei Ubisoft

Wie ihr sicher schon mitbekommen habt feiert Ubisoft, der französische Entwickler und Publisher, dieses Jahr sein 30-jähriges Bestehen und verschenkte deshalb über die letzten Monate hinweg 7 ausgewählte Spiele an PC-Spieler.

Jeder der seine Chance verpasst hat dem dürfte die aktuellste Aktion Ubisofts sehr erfreuen, denn Ubisoft läutet das „Besondere Wochenende“ ein. Ab heute, dem 15.Dezember 2016, bis zum Sonntag, dem 18.Dezember 2016 bekommen alle Ubisoft-Club Mitglieder eine letzte Chance sich die Spiele für lau zu ergattern. Folgende 7 Spiele sind enthalten.

• Prince of Persia – The Sands of Time

• Splinter Cell

• Rayman Origins

• The Crew

• Beyond Good & Evil

• Far Cry Blood Dragon

• Assassin´s Creed 3

Über folgenden Link gelangt ihr zur Aktion. Alternativ könnt ihr natürlich auch euren UPlay Account nutzen und die 7 Spiele gleich im Paket anfordern. Ihr erhaltet zusätzlich ein exklusives Abzeichen für euer Profil.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…