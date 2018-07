Leservotum: Playstation Vita immer noch vorne!

Auch wenn die Welt der mobilen Konsolen mittlerweile ein wenig Auswahl bietet, so haben wir unsere User mal abstimmen lassen. Der Großteil unserer Leser ist immernoch sehr interessiert an der Playstation Vita. Zur Auswahl standen Die Playstation Vita, die Playstation Portable, die Nintendo Switch und die Nintendo DS Reihe. Dabei würden wir nun keinen Unterschied zwischen 3DS und 2DS, DS Lite, Classic DS oder anderen Modellen machen. Es ist durchaus überraschend das trotz des mittlerweile großen Erfolgs der Nintendo Switch die Vita immernoch hoch im Kurs steht, selbst jetzt wo die Konsole eigentlich garnicht mehr verkauft wird.

Die Nintendo Switch ist bei unserer kleinen Umfrage auf Platz 2 gelandet. Das ist nicht verwunderlich, immerhin gibt es mittlerweile mit FIFA, Wolfenstein 2, Fortnite und anderen auch große Titel, die man unterwegs mal spielen möchte. Ich persönlich würde eine Skyrim Version durchaus auch noch begrüßen, vielleicht komme ich dann mal dazu Spiel weiterzuspielen.

Meiner Ansicht nach fehlt es Nintendo an einem Motivationssystem. So blöd es vielleicht auch klingen mag aber das GP System von Microsoft oder das Trophäen System von Sony funktionieren durchaus. Selbst Google hat dieses System entsprechend mit seinen Errungenschaften und seinen Player Levels übernommen. Was hat man davon? Bisher noch garnichts, lediglich Sony hat einmal eine Aktion gestartet in der alle Playstation Plus Mitglieder, die seit der ersten Stunde dabei waren und zwar lückenlos, ein Poster geschenkt bekommen haben das entsprechend individualisiert war. Eine geniale Idee eigentlich, die uns sehr gefallen hat.

Ich persönlich hatte damals auch darauf gehofft an eines der begehrten Poster zu kommen, aber da durch einen PS3 defekt einmal mein Plus Abo für 2 oder 3 Wochen abgelaufen war, war ich natürlich persönlich nicht lückenlos.

Ich persönlich bevorzuge mittlerweile die Nintendo Switch für die mobile Nutzung, wenn ich nicht gerade mit dem Handy unterwegs bin. Die Vita hat bei mir persönlich immernoch den enormen Nachteil des Ladegerätes, das nicht universell nutzbar ist und vor allem aber die Speicherkartenproblematik (Der Preis ist und bleibt einfach viel zu hoch).