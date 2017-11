LEGO Marvel Super Heroes 2: Launch-Trailer und die ersten 13 Minuten

„LEGO Marvel Super Heroes 2“ vom Publisher Warner Bros. Interactive wird bereits morgen, dem 17.November 2017, für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht und die Verantwortlichen machen noch einmal mit einem Launch-Trailer auf den Titel aufmerksam, zudem veröffentlichten die Kollegen von IGN einen Gameplay Trailer, welcher die ersten 13 Minuten aus dem Spiel präsentiert. Die Nintendo Switch Umsetzung wird erst am 07.Dezember 2017 im Handel erhältlich sein. Beide Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

„Spieler stellen sich dem zeitreisenden Kang dem Eroberer in einer epischen Schlacht in ganz Chronopolis, vom alten Ägypten und dem Wilden Westen bis Sakaar und New York City im Jahr 2099. Im Verlauf der Handlung können Spieler in die Rolle einer Reihe berühmter Charaktere schlüpfen, von Captain America als Cowboy aus der Vergangenheit bis Spider-Man 2099 aus der Zukunft, gemeinsam mit Thor, Hulk, den Wächtern der Galaxie, Black Panther, Captain Marvel, Doktor Strange, dem Grünen Kobold und Dutzenden anderen Marvel-Superhelden und Marvel-Superschurken“, so die Entwickler zum Titel.