Lego Dimensions: 6 neue Erweiterungen

Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht heute sechs mit Spannung erwarteten Erweiterungspacks für LEGO Dimensions, dem Spielzeug- und Videospiel-Hybriden von LEGO® angekündigt, angeführt vom Sonic the Hedgehog™ Level-Paket und dem Fantastic Beasts and Where to Find Them™ Story-Paket – gerade rechtzeitig zur Veröffentlichung des brandneuen Abenteuers von Warner Bros. Pictures in J. K. Rowlings Wizarding World am 17. November.

Alle Erweiterungspacks in dieser neuen Welle umfassen Battle Arenas mit lokalem Splitscreen-Wettbewerb für bis zu vier Spieler. Die in den Erweiterungspacks enthaltenen LEGO Minifiguren verfügen über ein besonderes Gold-Tag, das eine kostenlose Abenteuerwelt der entsprechenden Unterhaltungsmarke sowie eine Battle Arena freischaltet, die über Vorton zu erreichen ist. Die Spieler können Abenteuerwelten für Fantastic Beasts and Where to Find Them™, Sonic The Hedgehog™, Gremlins™, E.T.™ The Extra-Terrestrial und Adventure Time™ erkunden und darüber hinaus vier spannende Spielmodi in den Battle Arenas spielen, einschließlich Erobere die Flagge, Aufgabe, Basendresche und Tick, Tack, Bumm!. Jede Arena hat ihre eigenen Fallen, Verteidigungen und besonderen Kräfte, die jede Battle Arena einzigartig machen. Kämpfe können gegeneinander oder miteinander in Multiplayer-Konfigurationen, unter anderem 2-gegen-2, 3-gegen-1 und einzeln gegen die System-KI gespielt werden und bieten Spaß für die ganze Familie.

Das Fantastic Beasts and Where to Find Them™ Story-Paket bietet ein umfassendes, filmbasiertes Spielerlebnis voller Geheimnisse und Überraschungen. Es umfasst sechs actiongeladene Levels und neue LEGO Torsteine, mit denen Spieler den Magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika (MACUSA) auf dem LEGO Toypad bauen könnt. Die Spieler können die Newt Scamander™ LEGO Minifigur bauen und ihm helfen, seine entflohenen magischen Kreaturen anhand einer Vielzahl von Zaubersprüchen, einschließlich Diffindo, Reparo und Lumos in New York City aufzuspüren. Das Paket umfasst außerdem den Niffler, der zum Sinister Scorpion und zum Vicious Vulture umgebaut werden kann. Das Fantastic Beasts and Where to Find Them™ Story-Paket wird zur diesjährigen Weihnachtsaison das exklusive LEGO Bauspielzeug-Angebot für die spannende Fortsetzung von J. K. Rowlings Wizarding World sein.

Fans können außerdem das Fantastic Beasts and Where to Find Them™ Spaß-Paket mit einer Tina Goldstein™ LEGO Minifigur ergänzen. Sie kann Aguamenti wirken, um Rätsel zu lösen, und Protego, um sie vor Feinden zu schützen. Hilfsbedürftige Spieler können den Swooping Evil bauen, der zum Brutal Bloom und zum Crawling Creeper umgebaut werden kann.

Die digitalen In-Game-Inhalte zu Fantastic Beasts and Where to Find Them™ sind ab sofort erhältlich.

Mit dem Sonic the Hedgehog™ Level-Paket kann sich der Spieler Sonic und seinen Freunden in einer epischen Schlacht gegen Eggman und Chaos anschließen und sich in wild drehender Action durch kultträchtige Orte, wie Green Hill, Emerald Coast, Labyrinth und viele andere jagen, um alle Chaos-Smaragde zu sammeln. Die Spieler können die Sonic the Hedgehog™ LEGO Minifigur bauen und seine Akrobatik-Fähigkeit nutzen, um sich von Stangen zu schwingen und den Badniks auszuweichen – nutzt anschließend seine berühmten Schlitter-Schienen, um schnell zu entkommen. Das Paket umfasst außerdem einen 3-in-1 Sonic Speedster, der zum Blue Typhoon und zum Motobug umgebaut werden kann, und einen 3-in-1 The Tornado, der seinerseits zu Crabmeat und zu Eggcatcher umgebaut werden kann.

Spieler, die Gremlins™ in LEGO Dimensions zum Leben erwecken möchten, können das Gremlins™ Team-Paket hinzufügen, welches die LEGO Minifiguren der beliebten Rivalen Gizmo™ und Stripe umfasst. Jedes Paket schaltet die Gremlins™ Abenteuerwelt frei, in denen die Spieler das Kino, Clamp Industries, die High School und vieles mehr erkunden können. Gizmos™ Combat Roll und Dash Attack können eingesetzt werden, um ihn aus kniffligen Situationen zu befreien, während Stripe seine Klauen mit der Fähigkeit einsetzt, Ranken zu durchtrennen. Die Spieler können den 3-in-1 R.C. Racer zum Gadget-o-matic und zum Scarlet Scorpion und den 3-in-1 Flash ‘n’ Finish zum Rampage Record Player und zu Stripe´s Throne umbauen.

Das E.T. ™ The Extra-Terrestrial Spaß-Paket umfasst eine E.T. ™ LEGO Minifigur mit Fähigkeiten, wie Illumination und Fix-It, sowie die besonderen Fähigkeiten Stealth und Telekinesis, um sich im LEGO-Multiversum zurechtzufinden. Mit der entsprechenden Abenteuerwelt können Spieler neue Erlebnisse in Elliots Haus und in den Vororten, im Park und im Wald, auf dem BMX-Radweg und sogar in E.T.s™ Raumschiff erbauen. Die Spieler können E.T.s kultiges Phone Home-Gerät bauen und es anschließend zum Mobile Uplink und zum Super-Charged Satellite umbauen. Dies verbessert die Funktionen im Spiel.

Fans von „Land of Ooo“ können ein Spaß-Paket basierend auf Cartoon Networks Adventure Time™ mit einer Marceline the Vampire Queen™ LEGO Minifigur hinzufügen. Die Spieler können ihre Fähigkeiten Sonar Smash und Bolt Deflector und ihre Marceline Axe Guitar aktivieren, um Rätsel zu lösen und Feinde zu bekämpfen. Sie können auch Marcelines Lunatic Amp bauen und einsetzen, um ein wenig Lärm zu machen, und ihn zum Shadow Scorpion und zum Heavy Metal Monster umbauen, um noch mehr Kraft zu erhalten. Das Paket wird in Nordamerika zuerst bei Toys „R“ Us veröffentlicht.

Von TT Games entwickelt und von Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlicht, ist LEGO Dimensions ab sofort für PlayStation® 4 und PlayStation® 3, Xbox One, Xbox 360 und die Wii U erhältlich.

