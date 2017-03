Lego City Undercover erhält Erscheinungstermin

Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von TT Games gaben nicht nur den Erscheinungstermin für Lego City Undercover bekannt, sondern veröffentlichten noch einen neuen Trailer und enthüllten einen Koop-Modus. Lego City Undercover soll demnach am 06.April 2017 für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Den neuen Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen. Der Trailer rückt den Helden Chase McCain in den Mittelpunkt und zeigt nicht nur den typischen Humor der Lego Spiele, sondern darüber hinaus allerlei Verkleidungen und Aktivitäten des Supercops.

„Mit seinen geistreichen, kreativen Geschichten und dem beliebten LEGO-Humor bietet dieses LEGO-Abenteuer in seiner offenen Spielwelt eine unterhaltsame Spielerfahrung für alle Gamer und ihre Partner im Kampf gegen das Verbrechen“, so das offizielle Statement. In Lego City Undercover müssen wir in erster Linie den entflohenen Kriminellen Rex Fury schnappen. Darüber hinaus müssen wir Autodiebe festnehmen, Außerirdische jagen, Schweine retten und noch einiges mehr. Bei Lego City Undercover handelt es sich um eine Remaster Version für die „neuen“ Konsolen, das Spiel erschien bereits im März 2013 für Wii U.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…