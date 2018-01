Legacy of Discord – Furious Wings führt neuen Spielmodus und Mount Evolve-System ein

Januar 2018 – Das beliebte mobile MMO-ARPG Legacy of Discord – Furios Wings führt mit dem neuesten Update am 5. Januar mit Mount Evolve ein Entwicklungssystem für Mounts ein. Mächtige Reittiere mit neuen Farben, visuellen Effekten und Buffs warten auf die Spieler. Der neue Spielmodus Monster Range bietet außerdem die Möglichkeit, verschiedene Kreaturen mit Netzen zu fangen.

Neues System: Mount Evolve

Alle Mounts erhalten zwei neue Kostüme und Spieler können Mounts auf bestimmte Stufen entwickeln, um neue Farben und Effekte freizuschalten. Die erste Farbe kann freigeschaltet werden, wenn das Evolve-Level von Mounts mit Level 2+ auf 15 erhöht wird. Die zweite Farbe ist sofort erhältlich, wenn Mounts mit Level 4+ das Evolve-Level 20 erreichen. Mount Evolve-Level können durch das Nutzen von Mystic Potions verbessert werden, die im Mount Shop erhältlich sind. Wenn die Entwicklung bestimmte Stufen erreicht, werden die Fortschrittsattribute der Mounts um einen bestimmten Prozentsatz erhöht. Das System bietet Spielern neue Wege, stärker zu werden und mächtige Mounts zu erhalten. Der Zugang zum Mount Evolve-System befindet sich im Hauptinterface.

Neuer Spielmodus: Monster Range

Dieser neue, zugängliche Spielmodus erlaubt es Spielern, sich als Jäger zu versuchen. Iron Bands sind erforderlich, um die Monster Range zu betreten. Die Besitzer verschenken Tribal Hides, die im Shop gegen seltene Gegenstände getauscht werden können. Je höher das Level der Range, desto mehr Tribal Hides erhalten Spieler. Die Menge an Items ist begrenzt und wird täglich zurückgesetzt.

Auf der Monster Range müssen Spieler Netze schießen und verschiedene Kreaturen fangen. Es besteht die Möglichkeit, dabei Pet Vouchers zu erhalten. Die Anzahl der Versuche ist begrenzt und wird täglich zurückgesetzt. Alle verbleibenden Tribal Hides werden nach dem Event in Gold umgewandelt.

Legacy of Discord – Furios Wings ist ein kostenloses, von Yoozoo Games veröffentlichtes Action-RPG. Es ist in 15 Sprachen in 190 Ländern erhältlich und das beliebteste mobile-ARPG in Europa und den USA. Seit seiner Veröffentlichung Ende 2016 wurden fast 70 Millionen Wächter erstellt. Laut App Store und Google Play ist Legacy of Discord – Furios Wings eines der 5 umsatzstärksten mobile-Games in 106 Ländern und Regionen.