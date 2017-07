LawBreakers: Offene Beta auf der Playstation 4 gestartet

Cliff Bleszinski´s neuer Shooter „LawBreakers“ wird bereits am 08.August 2017 für Playstation 4 und PC veröffentlicht, doch zuvor können Playstation 4 Spieler sich in die Offene Beta stürzen. Dieser erschuf zuvor die bekannte Gears of War-Reihe. Die Beta wiegt 9,8GB und kann selbstverständlich kostenlos heruntergeladen werden, jedoch ist eine PS-Plus-Mitgliedschaft dringend erforderlich. Die Open Beta endet am 31.Juli um 16 Uhr unserer Zeit.

Alle interessierten können die Open Beta im Playstation Store laden und testen, sollte euch das Spiel zusagen, dann könnt ihr euch als Playstation Plus-Inhaber über einen Rabatt von zehn Prozent freuen. Dieser Sonderrabatt wird bis zum Launch gewährt. So stehen euch zwei verschiedene Editionen zum Kauf zur Verfügung, zum einen handelt es sich um die Standard-Version von „LawBreakers“ (mit Rabatt 26,99 Euro, ohne Rabatt 29,99 Euro), die folgende Zusatzinhalte für Vorbesteller bereit hält:

Hellion-Skin: Sonnelfackel

Kitsune-Skin: Ehrenhaft

Kontoportät: Ermeuchelt

Zum anderen könnt ihr aber auch zur „Deadzo Deluxe Edition“ greifen, die mit dem Sonderrabatt 35,99 Euro zu Buche schlägt und ohne 39,99 Euro fällig werden. Wer sich für diese Edition entscheidet erhält neben den Zusatzinhalten der Standard Edition zusätzlich noch folgende Inhalte spendiert:

6 exklusive Charakterskins:

Cronos|Knastbruder

Faust|Mephisto

Kintaro|Casanova

Sunshine|Mini

Maverick|Elektra

Hellion|Wüstenluchs

Aerator des Veteranen

Crisper des Titanen

Arkusklingen des Assassinen

Alpha und Omega des Seraphs

Lupfer des Medikus

Exklusives Deadzo-Kontoporträt