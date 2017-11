Lawbreakers im Test

Lawbreakers ist ein Multiplayershooter, der in den letzten Wochen erschienen ist und leider komplett untergegangen ist. Einige Kollegen in der Fachpresse sind der Meinung das es zu unrecht war. Wir haben uns dem Spiel natürlich gerne für euch angenommen und einen eigenen Test zum Spiel gemacht, allerdings mit einem etwas anderen Ergebnis. Ich habe an dieser Stelle lange damit gehadert ob ich diesen Test überhaupt veröffentlichen möchte, aber wir sehen uns hier in der Pflicht darüber zu reden.

Der Trailer zu Lawbreakers ist super gemacht und macht richtig Lust aufs Spiel! Auch wir gehörten zu den Unterstützern und Freunden von Lawbreakers, von der ersten Minute an. Ein ausführlicher Test ist leider nicht möglich gewesen, aber wir konnten uns das Spiel einige Stunden anschauen um eine gute Meinung zu bekommen.