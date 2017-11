Launch-Trailer zum Playlink-Titel „Planet of the Apes Last Frontier“ veröffentlicht

Bereits in einigen Tagen wird der Playlink-Titel „Planet of the Apes Last Frontier“ für die Playstation 4 erscheinen, dabei handelt es sich um einen interaktiven Film, welcher sich auch an die Länge eines Spielfilms orientiert und somit in etwa zwei bis drei Stunden für einen Durchgang benötigt. Doch aufgrund der vielen Entscheidungsmöglichkeiten soll der Wiederspielwert sehr hoch ausfallen.

Wie auch bei anderen Playlink-Titeln steuert ihr das Geschehen nicht mit dem PS4 Controller, sondern mit der entsprechenden Smartphone-App. Dies wiederum ermöglicht es mehreren Spielern die Handlung zu beeinflussen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Die Handlung von „Planet of the Apes Last Frontier“ setzt zeitlich zwischen den Filmen „Planet der Affen: Revolution“ und „Planet der Affen: Survival“ an. Sie folgt einer Gruppe von Affen in den Rocky Mountains, die aufgrund des nahenden Winters in die Täler ziehen müssen, wo sie auf die Menschen stoßen. Dies führt jedoch unvermeidlich zu Konflikten zwischen der Gruppierung der Menschen und die der Affen.

„Planet of the Apes Last Frontier“ wird am 21.November 2017 für Playstation 4 veröffentlicht und wird 19,99 Euro kosten.