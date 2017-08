Launch-Trailer zu Uncharted The Lost Legacy veröffentlicht

Die verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog haben den offiziellen Launch-Trailer zum neusten Uncharted-Abenteuer veröffentlicht. Dieser soll euch an die bevorstehende Veröffentlichung zum Stand-Alone Addon „Uncharted: The Lost Legacy“ erinnern. Den Trailer könnt ihr euch unterhalb des Artikels ansehen.

Zum allerersten Mal in der Seriengeschichte schlüpfen wir nicht in die Rolle von Nathan Drake, sondern erleben eine neue packende Geschichte rund um Chloe Frazer und Nadine Ross. Während Serienfans Chloe Frazer bereits aus „Uncharted 2: Among Thieves“ und „Uncharted 3: Drake´s Deception“ kennen, wurde Nadine Ross erst in „Uncharted 4: A Thief´s End “ eingeführt, wo sie als Antagonistin fungierte.

In „Uncharted: The Lost Legacy“ reisen Chloe Frazer und Nadine Ross nach Indien, um ein sagenumwobenes Artefakt zu finden. Auf der Reise müssen sie sich durch den indischen Dschungel schlagen, Tempelanlagen erforschen und weitläufige Areale erkunden.

Die Erweiterung „Uncharted: The Lost Legacy“ wird am 23.August 2017 exklusiv für die Playstation 4 veröffentlicht.