Launch Trailer zu „The Surge“ veröffentlicht

Die Verantwortlichen von Focus Home Interactive und die Entwickler von Deck 13 veröffentlichten heute den Launch Trailer zu ihrem kommenden Hardcore-Action RPG Titel The Surge.

Der Trailer zeigt ausschließlich CGI Material und macht definitiv Lust auf mehr. „The Surge ist ein Action-RPG, das in einer von Krieg und Klimawandel verheerten Welt angesiedelt ist. Das Spiel wendet sich vor allem an Hardcore Gamer, wobei der Schwerpunkt auf ebenso herausfordernden wie knallharten Nahkämpfen liegt. Mit einem Exo-Rig und kybernetischen Implantaten ausgerüstet müsst ihr eure übermenschlichen Kräfte einsetzen, um in der Zentrale von CREO zu überleben, einem Megakonzern, der ursprünglich die Welt retten wollte. Dank eines dynamischen Zielsystems könnt ihr jede Gliedmaße gezielt angreifen, um sie abzutrennen und Waffen und modulare Rüstungsteile zu bergen, mit denen ihr dann euren Exo-Rig verbessern könnt. So müsst ihr euch riesigen Endgegnern stellen und nach und nach der Wahrheit über CREO auf die Spur kommen“, so die offizielle Beschreibung zum Spiel.

Features:

– Ausgefeiltes Gameplay und interessante Mechanik durch Abtrennen von Gliedmaßen.

– Ein brandneues RPG von den Machern von Lords of the Fallen

– Eine dystopische Zukunft gezeichnet von harten Kämpfen

– Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten durch Bauteile Ihrer Gegner

The Surge wird am 16.Mai 2017 für die Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.