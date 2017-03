Launch Trailer zu Telltale´s The Walking Dead Satffel 3 Episode 3 verfügbar

Die Entwickler von Telltale Games haben nun einen Launch Trailer zur dritten Episode des Walking Dead Spiels veröffentlicht. Es ist bereits die dritte Staffel der Reihe und setzt die Geschichte der „kleinen“ Clementine fort, gleichzeitig wurde mit der dritten Staffel eine neue Hauptfigur eingeführt namens Javier.

Was ihr von der dritten Episode erwarten könnt verrät nicht nur der Launch Trailer, welchen ihr unterhalb des Artikles begutachten könnt, sondern auch eine kurze Beschreibung der Ereignisse:

„Nach den schockierenden Ereignissen in ‘Ties That Bind: Part Two’, hat Javier so seine schwierigkeiten seine Rolle in der erst kürzlich wiedervereinten Familie zu finden. Währenddessen wachsen die Spannungen hinter den Mauern von Richmond Grow. Wird Clementine und der Rest der Gruppe sich gegen Javier wenden? Möglicherweise wird es Zeit sich für die Familie in der man geboren wurde oder die man für sich gewählt hat zu entscheiden…“

Am 28.März 2017 wird die dritte Episode für Playstation 4, Xbox One, PC, iOS und Android veröffentlicht.

