Launch-Trailer zu Ready at Downs VR-Abenteuer „Lone Echo“ veröffentlicht

Ready At Dawn und Oculus Studios werden am 20.Juli 2017 ihr VR-Abeteuer „Lone Echo“ für die Oculus Rift + Touch veröffentlichen. Um euch den Sci-Fi-Titel in Erinnerung zu rufen und euch einen weiteren Blick auf das VR-Erlebnis zu gewähren, veröffentlichten heute die Verantwortlichen einen offiziellen Launch-Trailer.

In „Lone Echo“ schlüpft ihr in die Rolle von Jack, einer Series 11 Echo-Einheit, welche in der Mineneinrichtung Kronos II auf den äußeren Ringen des Saturns stationiert ist. Dabei werdet ihr mit futuristischen Werkzeugen und Möglichkeiten ausgestattet, um die Grenzen der Touch-Controller auszuloten.

Als eine unbekannte Anomalie eintritt und nicht nur den menschlichen Begleiter Captain Olivia Rhodes, sondern die gesamte Raumstation bedroht, muss Jack auf sein gesamtes Arsenal zugreifen und seine Fähigkeiten einsetzen, um die zahlreichen Herausforderungen zu meistern und das Schiff, mitsamt seiner Crew zu retten.