Launch Trailer zu For Honor ist Online

Am Dienst den 14.Februar ist bereits soweit und For Honor wird für die PS4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Ubisoft stellte nun den Launch Trailer zu For Honor online, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt. Darüber hinaus präsentiert Ubisoft in einem weiteren Trailer die Charakteranpassung und das Fortschrittssystem.

Bis zum 12.Februar 23 Uhr MEZ könnt ihr noch an der Open Beta teilnehmen, die seit dem 09.Februar auf allen Plattformen läuft.

