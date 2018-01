Launch-Trailer zu „Dragon Ball FighterZ“ veröffentlicht

Bereits in wenigen Tagen können sich die Spieler in dem neuen Kampfspiel „Dragon Ball FighterZ“ vom Publisher Bandai Namco Entertainment und Entwickler Arc System Works so richtig austoben, doch zuvor macht man euch mit einem Launch-Trailer so richtig heiß darauf. Diesen findet ihr unterhalb des Artikels.

Zur Handlung heißt es von offizieller Stelle: „C-21 spielt eine wichtige Rolle im Story-Modus, der direkt von Akira Toriyama beaufsichtigt wurde. Sie ist eine geheimnisvolle Wissenschaftlerin und besitzt dasselbe Wissen wie der Schöpfer der Cyborgs: Dr. Gero. Ihre Geschichte ist noch völlig unbekannt, doch sie ist eng mit C-16 verknüpft. Mit ihrer Ultimativen Attacke Tasting Cut entzieht sie ihren Gegnern nicht nur die Lebensenergie, sie erhält auch ihre besonderen Fähigkeiten! Je mehr Spieler über den Spielstil der anderen Charaktere wissen, desto grösser sind die jeweiligen Vorteile. Ihr Meteor Angriff feuert einen Strahl ab, der den Gegner in einen Kuchen verwandelt!“

„Dragon Ball FighterZ“ wird bereits am Freitag, den 26. Januar 2018, für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.