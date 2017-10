L.A. Noire im 4K-Trailer

Rockstar Games hat zur kommenden Neuauflage des Crime-Adventures „L.A. Noire“ einen neuen Trailer veröffentlicht und macht deutlich, dass ihr den Titel nun in einer Auflösung von bis zu 4K genießen könnt. „L.A. Noire“ soll am 14.November 2017 für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht werden. Den Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

In „L.A. Noire“ lernen die Spieler in der Rolle von Cole Phelps die Unterwelt von Los Angeles der 40er Jahre kennen. Als Polizeibeamter des Los Angeles Police Department ermittelt ihr in einer Reihe von Fällen, welche von realen Ereignissen inspiriert wurden. Dabei müsst ihr anhand der Mimik Verbrecher überführen und nach Hinweisen Ausschau halten. Erfolgreich gelöste Fälle lassen Phelps in der Karriereleiter aufsteigen, doch je höher er aufsteigt, desto näher kommt er dem dunklen Herzen der Stadt und erkennt von wem L.A wirklich regiert wird.

Die Neuauflage von „L.A. Noire“ beinhaltet neben dem Hauptspiel auch sämtliche erschienen Erweiterungen. Zudem werden technische Verbesserungen versprochen, welche eine bessere Grafik und damit einhergehenden Authentizität nach sich ziehen sollen. So ist von verbesserter Beleuchtung, schöneren Wolken, hoch aufgelösten Texturen sowie neuen cineastischen Kameraeinstellungen die Rede. Spieler werden das Abenteuer auf der Standard PS4 und der Xbox One in einer nativen 1080p Auflösung spielen können, während Besitzer einer PS4 Pro und einer Xbox One X sich auf eine 4K Auflösung gefasst machen können.

Für Nintendo Switch Besitzer hat sich Rockstar Games was besonderes einfallen lassen und einen Joy-Con-Modus mit Bewegungs- und Gestensteuerung integriert. Darüber hinaus wird die HD-Vibration genutzt, sowie eine kontextabhängige Touch-Steuerung integriert und es werden neue Breitbild- und Schulterkameraperspektiven geboten.

Für die PC Spieler haben die verantwortlichen die sogenannten „LA Noire: The VR Case File“ entwickelt. Dabei handelt es sich um sieben Fälle, die dem Hauptspiel entnommen wurden und speziell für die HTC Vive entwickelt wurden. Diese sollen euch eine atemberaubende neue virtuelle Erfahrung bieten.