Kult-Survival-Horror „White Day A Labyrinth Named School“ erscheint im Westen

Sony gab heute auf dem offiziellem Playstation Blog bekannt, dass im August der Horror-Titel White Day A Labyrinth Named School aus dem Hause ROI Games veröffentlicht wird. Dabei handelt es sich um eine technische Neuauflage eines Horror Spiels, welches bereits 2001 in Südkorea erschien und sich besonders durch den hohen Gruselfaktor einen Namen machen konnte.

Wir schlüpfen in die Rolle eines Schülers namens Hui-min Lee, welcher versehentlich in der Yeondoo Highschool über Nacht eingeschlossen wird. Doch er ist nicht allein, so muss er sich nicht nur vor einem Killer in Sicherheit bringen, sondern wird zudem auch noch von Geistern gejagt. Einen ersten Trailer und Screenshots haben wir euch unterhalb des Artikels eingebunden.

„Bis heute gilt White Day als eines der bedeutendsten Horrorspiele aller Zeiten, weshalb wir uns so darüber freuen, nun endlich auch die Spieler der Videospielsysteme an diesem Klassiker teilhaben lassen zu können“, so die Entwickler.