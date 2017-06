KONAMI gibt Sponsoring des Dana Cup bekannt

PES 2018 Publisher bestätigt sein Bekenntnis zum Jugend-Fußball mit dem Sponsoring des weltweit größten Jugend-Fußballturniers

Konami Digital Entertainment B.V. gibt das Sponsoring des Dana Cup bekannt, eines der weltweit größten Jugend-Fußballturniere, das von Montag, 24. Juli, bis Samstag, 29. Juli, in Dänemark stattfindet.

Der Dana Cup wurde 1982 gegründet und gilt als das internationalste Jugend-Fußballturniere der Welt; 90% der teilnehmenden Mannschaften kommen außerhalb von Dänemark. Ab Montag, 24. Juli, treten mehr als 1.100 Teams mit insgesamt ca. 25.000 Spielern aus 45 Nationen gegeneinander an, die Teilnehmer sind zwischen 10 und 19 Jahren alt.

KONAMI ist einer der Hauptsponsoren des diesjährigen Dana Cup. Damit erhalten Spieler und Zuschauer die Möglichkeit, das neue PES 2018 schon vor dem offiziellen Start anzuspielen. Gleichzeitig organisiert KONAMI eine PES LEAGUE Session mit Finalisten der diesjährigen PES LEAGUE World Finals. Diese PES Profis zeigen den Jugendlichen, wie sich die Fähigkeiten, die sie auf dem echten Rasen gelernt haben, ins Spiel übertragen lassen. Somit erhalten Teilnehmer erstklassige Tipps von einigen der besten PES Spieler der Welt sowie Ratschläge, wenn es um das erfolgreiche Spielen von Turnieren geht. Auch Highlights der vergangenen PES LEAGUE Turniere werden gezeigt – mit einer filmischen „Best of“ Auswahl der spannendsten Momente. Teilnehmer des Dana Cup stellen ihre Fähigkeiten zudem gegen die PES LEAGUE Stars unter Beweis, die bei den diesjährigen PES LEAGUE World Finals enorme Preisgelder mit nach Hause nahmen. So gab es alleine für den Sieger 200.000$.

„Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, weil beide unserer Marken junge Leute aus aller Welt im Namen des Fußballs zusammenführen“, sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development von Konami Digital Entertainment B.V. „KONAMI ist stolz darauf, Produkte und Wettbewerbe zu erstellen, die Menschen zusammenführen und die für jedermann leicht zugänglich sind. PES 2018 und die PES LEAGUE vereinen Fußball-Enthusiasten aus aller Welt im Geiste eines freundlichen Wettbewerbs. Der Dana Cup teilt diese Werte ebenfalls und ist für uns die perfekte Plattform, um PES 2018 den kommenden Stars der Fußball-Welt zu präsentieren.“



„Ich bin hocherfreut über diese neue Partnerschaft, die wir nun mit KONAMI eingehen, und wir heißen KONAMI herzlich als Hauptsponsor für 2017 willkommen“, so Jette Andersen, Director des Dana Cup. „Es gibt eine Vertrautheit und Synergie zwischen beiden Partnern, weil jeder von uns die Absicht hat, die Jugend der Welt durch eine Reihe mitreißender Fußball-Events zu vereinen. Die Präsenz von PES 2018 ist ein besonderer Bonus für die Spieler und Besucher des Dana Cup Events. Teilnehmer haben die Chance, den jüngsten PES Titel vor dem offiziellen Launch am 14. September probezuspielen, was dem sozialen Aspekt unseres Turniers eine besondere Note verleiht.“

PES 2018 erscheint für PlayStation®4, Xbox One™, PlayStation®3 und Xbox360™ am 14. September. Das Spiel wird ebenfalls über Steam verfügbar sein: Speziell diese PC-Version wurde substantiell verbessert hinsichtlich visueller und inhaltlicher Elemente und befindet sich auf einem Niveau mit den Versionen der aktuellen Konsolen-Generation.