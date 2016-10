Konami Digital Entertainment B.V. veröffentlicht heute METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE.

METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE ist ab sofort für PlayStation®4, Xbox One und PC via Steam erhältlich und enthält METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES, METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN und METAL GEAR ONLINE inklusive aller DLC Elemente dieser Produkte.

METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES spielt 1975 und setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die in der fesselnden Story von METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN enden. Zentrale Figur in GROUND ZEROES ist Big Boss – der legendäre Held und Söldner – der im Zuge einer Rettungsmission ein geheimes, weitläufiges Gefangenenlager namens „Camp Omega“ auf Kuba infiltriert. Schnell findet er sich hinter den feindlichen Linien wieder – auf einer nicht-linearen Mission, welche die entscheidenden Verbesserungen zeigt, die innerhalb der Serie dank der FOX Engine möglich sind.

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN führt die Story von Big Boss fort. Der Titel ist die bislang umfangreichste und ambitionierteste Veröffentlichung innerhalb der Serie und baut auf Themen und Inhalten des Prologs METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES auf. METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN spielt in einer Reihe riesiger Open World Umgebungen mit lebendigen, realistischen Wetterbedingungen sowie Tag- und Nacht-Wechseln. Die Spieler können ihre Taktik der sich verändernden Umgebung anpassen, was zu einem intuitiven und nicht-linearen Spielerlebnis führt. Zugleich kehrt eine Reihe gefeierter METAL GEAR SOLID Besonderheiten in erheblich überarbeiteter Form zurück, darunter das erweiterte CQC (Close-Quarter Combat), eine deutlich verbesserte Gegner KI, Online-Elemente, welche die Einzelspieler-Kampagne ergänzen, sowie eine komplett neue Version von METAL GEAR ONLINE. Dieser wettbewerbsorientierte, im Hauptspiel enthaltene Mehrspieler-Modus lädt Spieler live zu Online-Spielen ein.



METAL GEAR ONLINE ist rund um eine teambasierte und wettbewerbsorientierte Mehrspieler-Struktur aufgebaut, die auf Basis des geschätzten Gameplays und innerhalb des einzigartigen visuellen Stils der gefeierten METAL GEAR SOLID Serie komplett überarbeitet wurde. Die Online Komponente führt Tactical Team Operations ins Geschehen ein und bietet ein „Klassen-System“, welches auf neue Weise die Stärken und Fähigkeiten der Spieler-Charaktere auf dem Schlachtfeld definiert. Hierzu entscheiden sich die Spieler zwischen drei unterschiedlichen Klassen: Scout, Enforcer und Infiltrator.

