Knack 2-Demo im PlayStation Store verfügbar

„Knack 2“ erscheint bereits am 06.September 2017 exklusiv für die Playstation 4 und überraschend wurde heute eine Demo Version zum Action Adventure veröffentlicht. Die Demo könnt ihr kostenlos im Playstation Store herunterladen und das „Kloster-Level“ selber testen. Dafür benötig ihr gerade einmal 2,6GB Festplattenspeicher. Unterhalb des Artikels haben wir für euch eine Gameplay Demo von der diesjährigen E3 eingebunden.

„Lade diese actiongeladene Demo herunter – inklusive des mysteriösen Kloster-Levels – um einen Vorgeschmack auf Knacks nächstes großes Abenteuer zu erhalten! Erledige hinterhältige Gegner, bevor sie dich fertigmachen, löse Rätsel und entfessle mächtige Attacken; schließ dich dann mit einem Freund beim kooperativen Spiel auf dem selben Fernseher zusammen. Knack ist ein Held voller Überraschungen – er ist ein kleiner Kerl mit großem Herz, der auf die Größe eines Hauses wachsen oder auf einen halben Meter schrumpfen kann, um es mit den Bösewichten aufzunehmen“, heißt es im offiziellen Produkteintrag.

Knack 2 setzt ein Jahr nach den Ereignissen des Vorgängers an und handelt von der Zerstörung Knacks Heimatstadt. Knack und seine Freunde setzen sich allerdings zur Wehr, was eine unvergleichliche Koop-Erfahrung verspricht, denn dieses Feature wurde von Anfang an geplant und soll keinesfalls aufgesetzt wirken. Die Entwickler versprechen eine gute Mischung aus Kampf- und Rätseleinlagen. Darüber hinaus habe man sich der Kritik des ersten Teils angenommen und hofft den Spielern im zweiten Teil eine zufriedenstellende Erfahrung abzuliefern.