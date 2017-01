KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE: Ab sofort erhältlich

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue ab sofort für die PlayStation 4 erhältlich ist. Diese einzigartige Sammlung bietet neue und klassische Geschichten aus der KINGDOM HEARTS-Saga, in der Fans sich mit Sora, Riku, König Micky und anderen, beliebten Charakteren in weitläufigen Disney-Welten auf packende Abenteuer begeben können.

KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue erscheint weltweit exklusiv für die PlayStation 4 und beinhaltet mit KINGDOM HEARTS 0.2: Birth by Sleep einen spielbaren Ausblick auf KINGDOM HEARTS III sowie KINGDOM HEARTS χ [chi] Back Cover, eine neue Erzählung, welche die mysteriösen Propheten in brandneuen HD-Videoszenen zeigt. Komplettiert wird das Paket von KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance, einer verbesserten HD-Neuauflage des Nintendo-3DS-Hits.

Außerdem werden Spieler von WORLD OF FINAL FANTASY zur Feier der Veröffentlichung von KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE die Chance haben, Sora in die Welt von Grymoire herunterzuladen und ihn dort als Schlüsselschwertträger mit mutigem Herzen für das Licht und seine Freunde kämpfen zu lassen. Um Sora als Erlöser zu erhalten, muss nur der neuste Patch installiert und die Fähigkeit, Erlöser zu beschwören, freigeschaltet werden. Sora wird bis zum 31. März 2017 als Erlöser in WORLD OF FINAL FANTASY verfügbar sein.

