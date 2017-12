Keynote der PlayStation Experience 2017 Live mitverfolgen

Habt ihr euch schon von den Video Games Awards der letzten Nacht erholen können? Wenn nicht, tja dann heißt es jetzt Zähne zusammenbeißen und weiter durchhalten, denn Sony steht bereits mit einer Keynote zur bevorstehenden Playstation Expderience 2017 in den Startlöchern. Alle interessierten können das Event am 09.Dezember, also den morgigen Samstag um 5 Uhr unserer Zeit im Live-Stream mitverfolgen. Diese könnt ihr euch über verschiedene Plattformen ansehen, darunter Twitch und Youtube.

Allzu hohe Erwartungen an große Ankündigungen solltet ihr aber nicht haben, denn bereits vor einigen Tagen betonten die Verantwortlichen dass die Keynote wesentlich kleiner als die der Paris Games Week 2017 ausfallen werde. Die Hoffnung bleibt dennoch, dass Sony seine Fans einfach nur an der Nase herumführt und das Jahr mit einem Knall beendet. Vom Publisher heißt es hierzu:“Obwohl die größten PlayStation Ankündigungen für 2017 auf der E3 und bei der Paris Games Week gemacht wurden, haben wir uns noch ein paar Leckerbissen für Samstag aufgehoben.“ Im Anschluss an die Eröffnungsshow mit dem Namen PlayStation Presents werden Entwickler-Panels und Interviews folgen, welche ebenfalls über Live-Streams übertragen werden.

PlayStation Experience 2017 Livestreams

Über folgende Links könnt ihr die Eröffnungsshow zur PlayStation Experience 2017 live mitverfolgen: live.playstation.com, Twitch, YouTube und Facebook. Zudem haben wir euch den Youtube Channel direkt im Artikel eingebunden. Weiter unte könnt ihr euch noch die Übersicht der Pläne für Samstag und Sonntag der Playstation Experience 2017 ansehen.

PlayStation Experience 2017 Panel Line-up – Samstag

20:00 Uhr PlayStation VR Game Panel: Zwei Branchengrößen über die Entwicklung eines VR-Titels.

21:30 Uhr Media Molecule präsentiert Dreams: Siobhan Reddy, Mark Healey und Alex Evans sprechen über die Entwicklung von Dreams.

23:00 Uhr IGN wählt die Top 10 PlayStation Games aller Zeiten: Mehr als 20 Jahre PlayStation werden auf der PSX gefeiert – gemeinsam mit der Community werden die besten Spiele gesucht.

PlayStation Experience 2017 Panel Line-up – Sonntag

00:30 Uhr Ghost of Tsushima: Vom Konzept zur Enthüllung: Eine Vielzahl an Mitarbeitern bei Sucker Punch sprechen über die Entwicklung des Titels und die spannenden Reisen nach Japan.

02:00 Uhr Uncharted 10-jährige Jubiläumsfeier: Der 10. Jahrestag von Uncharted wird auf der PSX 2017 im großen Rahmen gefeiert. Nolan North, Greg Miller und viele weitere lassen ihre Erinnerungen Revue passieren. Inklusive anschließender Autogrammstunde.

03:00 Uhr The Last of Us Part II: Meet the Cast: Naughty Dog und die Entwickler hinter The Last of Us Part II sprechen über das Making-Of des Cutscene Teaser-Trailers. Wird durch eine Autogrammstunde vor Ort abgerundet.