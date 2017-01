Jede Menge Screenshots zu Zelda Breathe of Wild für Nintendo Switch

The Legend of Zelda Breathe of Wild wird sicherlich einer der wichtigsten Switch Release Titel. Aus diesem Grund gibts hier mal eine neue Screenhsotsammlung für euch. Schaut schonmal rein ob euch das Spiel halbwegs zusagt und verratet uns ob ihr schon was bekanntes gefunden habt…

Gefällt mir: Gefällt Lädt…