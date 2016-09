Jackal Assault für PSVR Gratis mit Infinite Warfare

In der vergangenen Woche wurde seitens Activision angekündigt das die Käufer von Call of Duty Infinite Warfare nicht nur Modern Warfare 1 als Bonus bekommen werden, sondern auch Call of Duty Jackal Assault für Playstation VR gratis dabei sein wird. „Jackal Assault lässt den Spieler ins Cockpit eintauchen und gibt ihm die Kontrolle über einen Jackal, den persönlichen Kampfjet in Call of Duty: Infinite Warfare.“ Fans, die auf der Call of Duty XP waren konnten den exklusiven VR Modus bereits antesten. Alle anderen dürfen sich zum Release von Call of Duty, ein Playstation VR vorausgesetzt, über heiße Gefechte im virtual Reality Mode freuen. Call of Duty Infinite Warfare erscheint am 4.November 2016, Playstation VR bereits am 13.Oktober. Wir halten euch auf dem laufenden!

