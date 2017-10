In welchen Korb gehört NBA Live 18 – der Test

Auch in diesem Jahr geht es natürlich mit EA´s Sportserien weiter. NBA Live markiert zusammen mit NHL 18 den start in die neue Saison. Während EA allerdings im Bereich NHL und Madden mit seinen Sportspielen nahezu Konkurrenzlos daherkommt und damit den Thron zurecht beanspruchen kann, sieht es bei NBA Live 18 anders aus. Auch in diesem Jahr muss sich NBA Live 18 im Test wieder mit NBA 2K18 messen. In den letzten Jahren musste sich Electronic Arts immer wieder der Konkurrenz von 2K Entertainment geschlagen geben. Ob EA in diesem Jahr mehr erreichen kann klärt unser Test.

EA hebt vor allem The One hervor, den Modus in NBA Live in dem ihr euren eigenen Spieler erstellt, eure eigenen Entscheidungen zu treffen habt und euer eigenes Vermächtnis erschafft. Natürlich hat EA auch in diesem Jahr wieder am Spiel gefeilt, das versteht sich von selbst, denn nicht nur der Karrieremodus soll die Spieler bei der Stange halten. Hierbei werden vor allem die realen Spielerbewegungen und das Dribbling System in den Vordergrund gehoben. Wir sind gespannt was NBA Live uns bieten kann…

Hinweis

Wir möchten mit unseren Lesern ehrlich sein, deshalb hier der Hinweis: Bei dem gezeigten Bildmaterial handelt es sich um Pressematerial das der Hersteller uns zur Verfügung gestellt hat!