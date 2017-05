In Far Cry 5 reagiert die KI auf eure Spielweise

Ubisoft kündigte letzte Woche ganz offiziell Far Cry 5 an und präsentierte im ersten Trailer nicht nur den Schauplatz des neusten Ablegers. So werden wir diesmal nicht auf einer kleinen Insel um unser Überleben kämpfen müssen, sondern agieren als Junior-Sheriff in Hope County, einer fiktiven Kleinstadt im realen US-Bundesstaat Montana. Dort werden wir mit den Anhängern eines fanatischen Weltuntergangskults konfrontiert, welcher sich gewaltsam die Herrschaft über das Städtchen erlangt. Zusammen mit den Bewohnern von Hope County gilt es einen Wiederstand zu bilden und die Kontrolle wieder zu erlangen.

„Als neuer Junior-Sheriff des fiktionalen Hope County, Montana, werden die Spieler herausfinden, dass ihre Ankunft die bereits seit Jahren schwelenden Pläne einer fanatischen Weltuntergangs-Sekte beschleunigt und The Project at Eden’s Gate dazu verleitet, Hope County nun endgültig gewaltsam zu übernehmen. Völlig unvorbereitet werden die Spieler in einen Machtkampf hineingezogen. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die sorgfältig vorbereiteten Pläne von Eden’s Gate zu durchkreuzen und ein Feuer des Widerstands zu entfachen, um sich selber und die Gemeinde von Hope County zu befreien“, so in einer offiziellen Pressemitteilung.

Darüber hinaus werden die Gegner in der Lage sein eure Spielweise zu analysieren und dementsprechend zu reagieren. „Ich kann euch noch nicht sagen, wie groß die Spielwelt im Endeffekt ausfallen wird. Aber ich kann euch sagen, dass sich die Welt dynamisch verändert, wenn man sie durchstreift. Solltest du frühere Teile von Far Cry gespielt haben, dann kam dir die Handlung wohl etwas linear vor. Spannend an Far Cry 5 ist nun, dass Spieler ihre Spielerfahrung selbst prägen“, so Creative Director Dan Hay. Auf der offiziellen Website heißt es hierzu:“Solltest du hart zuschlagen, wird der Feind noch härter zurückschlagen. Die dynamische KI von Far Cry 5 erfasst den Einfluss, den du auf das Spiel nimmst, und passt die Strategie deiner Gegner an. Wenn du von einem Ärgernis zu einer echten Gefahr wirst, wird der Kult seine Anstrengungen intensivieren.“

Far Cry 5 soll am 27.Februar 2018 für die Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One, Xbox Scorpio und den PC erscheinen. Unterhalb des Artikels seht ihr noch einmal den Ankündigungstrailer.