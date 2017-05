In der kommenden Woche erscheint Resident Evil: Code Veronica X für PS4

Resident Evil: Code Veronica X soll laut dem Spielemagazin Gematsu bereits nächste Woche im Playstation Store veröffentlicht werden. Eine offizielle Bestätigung seitens Capcom fehlt derzeit noch, deshalb betrachtet dies bitte vorerst als Gerücht. Bei der Neuveröffentlichung soll es sich aber um kein Remaster handeln wie im Falle von Resident Evil, welches 2015 veröffentlicht wurde. Es wird vermutlich die PS2 Version des Spiels auf der Playstation 4 emuliert, wie es bereits bei zahlreichen Titeln aus dem Playstation Store der Fall ist.

Resident Evil: Code Veronica erschien ursprünglich im Jahre 2000 für die Sega Dreamcast und wurde ein Jahr später im Jahre 2001 für die Playstation 2 und die Nintendo Gamecube mit dem Namenszusatz „X“ umgesetzt. 2011 wurde anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Resident Evil Reihe Resident Evil: Code Veronica X als High-Definition Version für die Playstation 3 und die Xbox 360 veröffentlicht. Leider wurde Resident Evil: Code Veronica X im März 2003 in Deutschland in indiziert und konnte nur über Umwege erworben werden, 2014 wurde die Indizierung aufgehoben und durch eine Neuprüfung der USK erlangte die ungeschnittene Fassung eine Altersfreigabe ab 16 Jahren.

Next week's PS4 and Vita releases. Resident Evil: Code Veronica X PS4 stealth release after German rating in March. pic.twitter.com/fWJFKZZLA1

— Gematsu (@gematsucom) May 4, 2017