Im Test: Strike Vector EX PS4 Spieletest

Uns erreichte jüngst ein Muster von Strike Vector EX, ein Actionspiel aus dem Hause Ragequit Games. Nun ein Ragequit ist eigentlich nichts gutes, was die Jungs sich bei dieser Namenswahl nur gedacht haben…. tss…tss…tss… aber es geht um Strike Vextor Ex, das neue Spiel und das macht bei weitem keinen Eindruck das man so schnell in die Verlockung eines Ragequit kommen kann. Das Actionspiel soll sowohl im Single als auch im Multiplayer Mode eine gute Figur machen. Wir haben das für euch ausführliche getestet, was dabei rausgekommen ist lest ihr auf den folgenden Seiten…

Der Vector ist ein Mech-ähnlicher Kampfroboter mit Jägerfunktion, ein bisschen wie der Strike Suite. Als Pilot wurdest du ausgebildet, als Pilot schließt du deine Abschlussprüfung ab und schwupps lässt du dich überreden die Seiten zu wechseln. Als Kampfpilot seid ihr nun in der verpflichtung die Menschheit zu retten…. oder sowas ähnliches…

mehr lest ihr auf den kommenden Seiten…

