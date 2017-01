I am Setsuna erhält auf der Nintendo Switch exklusiven PVP Modus spendiert

Square Enix kündigte heute an, dass I am Setsuna auf der Nintendo Switch einen Spielmodus bieten wird der nur der Switch vorbehalten bleibt.

Tokyo RPG Factory die Mannen hinter dem nostalgischem Rollenspiel planen exklusiv eine kostenlose Erweiterung zu veröffentlichen. „Arena of Time“ ist ein DLC, welcher euch ermöglicht gegen andere Spieler im PVP Modus zu kämpfen. Darunter sollen verschiedene Möglichkeiten geboten werden, welche die kämpfe spannend und unterhaltsam für alle Spieler gestalteten sollen.

Das scheint eine gute Gelegenheit zu sein, zum Spiel zurück zu kehren, wenn man es bereits kennt, sowie allen interessierten neue Elemente zu bieten.

I am Setsuna soll am 03.März 2017 als ein Launch Titel in Japan erscheinen. In Europa und Amerika soll das Spiel ebenfalls noch im März erscheinen.

Gefällt mir: Gefällt Lädt…