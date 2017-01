Square Enix kündigte Jetzt an das daß Rollenspiel I am Setsuna auch für Nintendo Switch erscheinen wird. Der bereits für PS4 und PC erhältliche Titel wird also auch auf Nintendos neuem Flagschiff laufen.

Das Rollenspiel wird zeitgleich mit der neuen Nintendo-Konsole als digitaler Download veröffentlicht und bietet neue Features wie etwa die „Temporal Battle Arena“. Letztere wird als kostenloser DLC exklusiv für Nintendo Switch erhältlich sein und ermöglicht Spielern den Up- und Download von Daten, um aufregende Kämpfe gegen Gruppen anderer Spieler zu bestreiten.

Das Spiel folgt der Erzählung von Setsuna, einer jungen Frau von unglaublicher innerer Stärke, die sich auf eine Reise der Aufopferung begibt, um die Menschen ihrer Heimat zu retten. Das Wort „Setsuna“ stammt vom japanischen „setsunai“ und beschreibt die bittersüße Trauer, die grundlegendes Thema des Spiels ist. Mit einer intuitiven, rundenbasierten Steuerung und einzigartigen Gameplay-Mechaniken verbindet I AM SETSUNA geliebte, nostalgische Elemente des goldenen JRPG-Zeitalters mit heutiger, moderner Technologie.

I AM SETSUNA ist digital bereits für PlayStation 4 und Steam erhältlich und wird am 3. März auch für Nintendo Switch erscheinen.

