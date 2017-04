Humble Bundle schnürt ein interessantes Playstation Päckchen

Die Verantwortlichen von Humble haben ein neues Spielepaket veröffentlicht, welches sich an Playstation-Spieler richtet. Wer bereit ist 15$ (14,07€) zu bezahlen, der erhält 15 Titel (12 PS4 und 3 PS3 Titel). Allerdings gibt es einen Haken, denn das „Humble THQ Nordic PlayStation Bundle“ richtet sich ausschließlich an Spieler des amerikanischen Kontinents, wie man der Liste der verfügbaren Länder entnehmen kann. Ihr benötigt aber nur einen PSN Account der in Frage kommenden Länder und könnt den erworbenen Key dort einlösen. Wer Hilfe beim Erstellen eines ausländischen Accounts benötigt, denen können wir den Artikel der Kollegen von Chip.de empfehlen.

Bei Humble Bundle könnt ihr für Spiele bezahlen, was ihr selbst für angemessen erachtet, jedoch werden höher wertige Spiele erst beim zahlen des durchschnittlich bezahlten Betrages für euch erwerblich sein. Wenn ihr nur einen US Dollar (0,94€) bezahlen wollt, dann sichert ihr euch folgende Spiele:

The Book of Unwritten Tales 2 (PS4)

Red Faction (PS4)

Super Dungeon Bros (PS4)

Deponia (PS4)

ArcaniA: The Complete Tale (PS4)

Solltet ihr bereit sein 11,90$ (11,16€) zu bezahlen, dann sichert ihr euch nicht nur die oben genannten Titel, sondern zusätzlich folgende Spiele:

Battle Worlds: Kronos (PS4)

Destroy All Humans! (PS4)

Legend of Kay Anniversary (PS4/PS3)

Destroy All Humans! 2 (PS4)

Und wer die 15$ (14,07€) bezahlt, der sichert sich alle 15 Titel. Folgende Spiele komplettieren das Spielepaket:

MX vs. ATV Supercross (PS3)

Darksiders (PS3)

Darksiders II (PS3)

MX vs. ATV Supercross Encore (PS4)

Darksiders II Deathinitive Edition (PS4)

Darksiders Warmastered (PS4)

Auf der offiziellen Humble Bundle Website könnt ihr euch das Spielepaket sichern und euch weitere Informationen einholen.

