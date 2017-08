Hover – Konsolenstart 2018 – Impressionen von der Gamescom

Hover, ein Spiel das uns bereits bekannt ist wurde uns heute auf der Playstation 4 gezeigt. Das bunte open World Parcour Spiel ist durchaus schon bekannt und erfreut sich auf dem PC bester beliebtheit und einer sehr großen Community. Im kommenden Jahr soll aber auch eine Konsolenversion erscheinen. Geplant ist das Release für PS4, X-Box One und Nintendo Switch. Für alle die Hover noch nicht kennen haben wir uns das Game mal ausführlich in der kommenden Konsolenversion angeschaut.

Der Trailer zeigt aktuell noch die PC Version, die Konsolenversion wird sich aber nicht wirklich von der Konsolenversion unterscheiden. In der kommenden Umsetzung werdet ihr mit bis zu 64 Spielern gleichzeitg auf einer einzigen Karte unterwegs sein, aber keine Angst, so riesig wie die offene Welt ist, kommt ihr euch wahrscheinlich eher weniger in die Quere. Das geniale ist, das wir eine riesige, offene, 3D Parcoursfähige Welt vorliegen haben. Nach dem Style der 80´er Jahre und Spielen wie Jet Set Radio, finden wir uns in einer riesigen Stadt wieder. Zuletzt konnte uns ein ähnliches Spiel, mit höherem Realismusanspruch begeistern, Mirrors Edge 2. Stellt euch ein Mirrors Edge 2 vor, das mehr Spaß macht, lustiger ist, mehr Tricks beinhaltet und bei dem ihr wirklich überall hin könnt und nicht zurückgesetzt werden sobald ihr an einer Dachkante vorbefliegt. In Hover klettert ihr vom Boden bis zum höchsten Dach.

Ihr bekommt eine Hand voll Charaktere an die Hand die ihr auch individualisieren könnt. Diese Charaktere entwickeln verschiedene Skills, haben aber im Prinzip alle die gleichen Fähigkeiten, ihr habt also mit allen Chars die gleichen Chancen. Mit Tricks schleust ihr euch durch die Hauptstory und viele, viele Nebenmissionen, kleine Spiele und vieles mehr. Minigames und vor allem das Charakterwechseln mitten im Spiel, selbst im Sprung müsst ihr beherrschen um Hover zu meistern.

Die PC Community ist sehr aktiv wie uns versichert wurde. Wir jedenfalls fanden die Neon Optik richtig cool und freuen uns auf die Konsolenversion die 2018 erscheinen wird.