Horizon Zero Dawn: Neues Video stellt den Scorcher vor

Bereits im Rahmen der Paris Games Week 2017 haben die verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment und Guerrilla Games einen neuen Trailer zur kommenden Story Erweiterung „The Frozen Wilds“ zum Blockbuster Spiel „Horizon Zero Dawn“ vorgestellt und heute veröffentlichte man erneut ein neues Video, welches sich dem sogenannten „Scorcher“ widmet. Der Scorcher ist ein neuer Gegner, welcher uns in der Erweiterung begegnen wird. Sowohl den PGW 17 Trailer, als auch den „Meet the Scorcher“ Trailer haben wir für euch unterhalb des Artikels eingebunden.

Zudem haben die Entwickler verraten, dass „The Frozen Wilds“ eine Spielzeit von über 15 Stunden aufweisen soll, natürlich kann man auch noch Nebenmissionen erledigen, nachdem man die Hauptstory abgeschlossen hat. Das ist wahrlich eine beachtliche Leistung, denn somit kommt die Erweiterung, von der reinen Spielzeit her, einem Vollpreistitel gleich. Spieler können sich auf einen neuen Handlungsstrang, weitere Waffen sowie exklusive Fertigkeiten, neue Gegner, ein neues Gebiet und einen neuen Skilltree freuen.

„Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds“ wird am 07. November 2017 veröffentlicht.