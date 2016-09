Hitman – Retail Version erscheint 2017

Agent 47 wurde mittlerweile in mehreren Filmen verewigt, die wir ehrlich gesagt gar nicht so übel fanden, sondern eher sogar gut. Das aktuelle Hitman erschien bisher lediglich digital. Eine Collectors Edition gab es zwar schon, aber die enthielt trotzdem keine Retail Version des Spieles sondern lediglich einen Downloadcode. Publisher Square Enxi lässt uns aber nicht im Stich und veröffentlich im Januar 2017 eine Retail Version der kompletten ersten Season, inkl. 3 Bonusmissionen aus dem Sommer Special. Natürlich ist es fraglich ob die Retail Variante einen genauso großen Reiz ausüben wird wie die digitale Variante mit ihren exklusiven Zielen. Die Inhalte des Hitman Sommerevents hatten wir euch damals in unserem Artikel vorgestellt.

Das aktuelle Abenteuer von Agent 47 schaffte es 2016 sogar durch eine ganz besonders skurile Werbeaktion auf einer Damentoilette aufzufallen. Was haltet ihr von einer Retail Version von Hitma`n? Würdet ihr da nochmal zuschlagen oder ist es vielleicht genau das worauf ihr gewartet habt!?

Gefällt mir: Gefällt Lädt…