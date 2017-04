Hellpoint mit Gameplay Trailer angekündigt

Die Entwickler von Cradle Games enthüllen ihren Action RPG Titel Hellpoint mit einem Trailer und man erkennt direkt Gemeinsamkeiten mit der Dark Souls Reihe. Am 06.April 2017 wollen die Entwickler eine Kickstarter und eine Steam Greenlight Kampagne starten und veröffentlichten hierzu bereits einen ersten Gameplay Trailer.

Was Hellpoint sein soll? Nun, dem Trailer nach zu Urteilen erwartet uns mit Hellpoint ein futuristisches Third-Person Action RPG, welches sehr stark an die letzten Werke von FromSoftware erinnert. Das Spiel wird große Gegner und eine gefährliche Umgebungen bieten. Darüber hinaus wird es einen PvP-Modus und sogar einen Splitscreen Koop-Modus geben. All jene, die sich jetzt für den Titel interessieren, denen können wir nur den offiziellen Twitter-Kanal von Cradle Games ans Herz legen, damit ihr keine Info verpasst.

Eine Demo könnt ihr euch ebenfalls bereits herunterladen, diese steht über den Twitter-Kanal zum Download für Windows und Linux Nutzer bereit.

Hellpoint hat bisher keinen offiziellen Erscheinungstermin ist aber für das 4. Quartal 2017 vorgesehen und soll für Playstation 4, Xbox One, PC und Linux veröffentlicht werden.

