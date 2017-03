Hellblade: Senua´s Sacrifice steht kurz vor der Beta Phase

Hellblade: Senua´s Sacrifice hat nun den Alpha Status erreicht, wie Ninja Theory – die Verantwortlichen hinter dem Titel – in ihrem neustem Entwickler-Tagebuch verkündeten. Das spiel befindet sich schon länger in Entwicklung und soll noch 2017 für die Playstation 4 und den PC veröffentlicht werden. Es arbeiten nur 15 Mann aus dem Studio an dem Spiel, weshalb sie diesen auch als einen Indie Triple AAA Titel bezeichnen.

Das Spiel lässt sich nun bereits komplett durchspielen, darüber hinaus wurden alle Arbeiten am Performance-Capturing Verfahren abgeschlossen und der größte Teil der Musik ist ebenfalls im Spiel integriert. Alle Sprachaufnahmen sind im Kasten und müssen nur noch an der richtigen Stelle im Spiel zum Einsatz kommen. Mit großen Schritten nähert man sich der Veröffentlichung des Spiels. Die Beta Phase ist nicht mehr fern, in welcher man die Animationen verfeinern möchte, das Kampfsystem optimiert und Bugs beseitigt.

Im Entwickler-Tagebuch geht man auf die nordische Mythologie ein und beschäftigt sich mit den Erfahrungen der Psychose. Einen genauen Releasetermin hat das Spiel leider immer noch nicht erhalten.

