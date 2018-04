Hellblade Senua’s Sacrifice – Bald auf der Xbox One?

Ein Eintrag des australischen und taiwanischen Rating-Boards weist darauf hin, dass Ninja Theory´s Psycho-Thriller „Hellblade Senua´s Sacrifice“ die Xbox One erscheinen könnte. Eine offizielle Stellungnahme steht allerdings noch aus.

Bisher erschien „Hellblade Senua´s Sacrifice“ nur für den PC und die Playstation 4, doch der grandiose Indie-Titel könnte bald auch seinen Weg auf die Xbox One finden, denn während im australischen Rating-Board, welches das Spiel am 06.März 2018 erneut einstufte, die Rede von einem Multiplattformtitel ist und nicht eindeutig gekennzeichnet ist welche Version erneut zur Prüfung stand, wird das taiwanische Rating-Board konkreter und gibt an die Xbox One Version geprüft zu haben. Dementsprechend sollte der Titel bald von offizieller Stelle angekündigt werden und damit einhergehend auch der Veröffentlichungstermin.

„Hellblade Senua´s Sacrifice“ erzählt die Geschichte von der keltischen Kriegerin Senua, welche an einer schweren psychischen Krankheit leidet. Wir erleben eine Fantasy Geschichte, welche zwar in der realen Welt stattfindet, jedoch durch Senuas Verstand neu interpretiert wird. Es sollen mehrerer Mythologien thematisiert werden. Senua wird von Depressionen und Panikattacken heimgesucht und der Spieler taucht tief in die Psyche der Protagonistin ein.