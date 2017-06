Hellblade erhält einen Veröffentlichungstermin

Die Verantwortlichen von Ninja Theory haben heute endlich einen Veröffentlichungstermin für Hellblade: Senua’s Sacrifice bekanntgegeben, demnach erscheint der interessante Titel bereits am 08.August 2017 für die Playstation 4 und den PC. Ninja Theory zeigte sich zuletzt für das Reboot der Devil May Cry Reihe verantwortlich und konnte bereits mit Titeln wie Heavenly Sword und Enslaved: Odyssey to the West Erfolge feiern.

Hellblade wird vom Studio selbst als ein Indie-Projekt mit AAA-Qualitäten bezeichnet und erzählt die Geschichte von der keltischen Kriegerin Senua, welche an einer schweren psychischen Krankheit leidet. Wir erleben eine Fantasy Geschichte, welche zwar in der realen Welt stattfindet, jedoch durch Senuas Verstand neu interpretiert wird. Es sollen mehrerer Mythologien thematisiert werden. Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls zu bestaunen, den wir euch wie üblich unterhalb des Artikels eingebunden haben.

Trotz der großartigen Grafik und dem aufwändigen Motion-Capturing Verfahren, soll der Titel am Erscheinungstag 30 US-Dollar bzw. Euro kosten.