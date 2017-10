Heimkino in seiner besten Form: Zu Hause zu bleiben ist das neue Ausgehen

Vielleicht erinnerst du dich noch an unseren diesjährigen Artikel über die steigenden Kinopreise. Wir haben darin auch erwähnt, dass es sich immer mehr zum Trend entwickelt, abends zu Hause zu bleiben und Filme zu schauen, anstatt auszugehen. Die Welt des Entertainments ändert sich derzeit drastisch. Dieses Thema greifen wir nun wieder auf, um zu beleuchten, wie man das Beste aus seinem Heimkino-Erlebnis herausholen kann.

Es ist sonnenklar, dass das Wichtigste der Film selbst ist. Aktuelle Blu-ray-Neuerscheinungen wie Alien: Covenant (der sechste Film der grandiosen Alien-Reihe) und Guardians of the Galaxy 2 sorgen für gute Sci-fi-Unterhaltung.

Auch die Organisation ist wichtig. Nicht alle haben einen schicken 3D-Fernseher oder einen Projektor zu Hause, aber dennoch kann man die richtige Atmosphäre kreieren – ganz gleich, was einem zur Verfügung steht. Es lohnt sich, in gute Lautsprecher zu investieren, selbst, wenn es sich nur um kleine handelt. Alles ist möglich, außer schlechten Kopfhörern, die der fantastischen Filmmusik nicht gerecht werden. Hinter dem Soundtrack von Filmen wie Alien: Covenant steckt viel Arbeit und Kreativität, und ohne den richtigen Sound geht einiges verloren. Die tiefen Bässe und die dynamischen Höhen existieren aus gutem Grund. Die Spannung wird zu einem großen Teil durch das Zusammenspiel von Ton und Bild erzielt. Also sorge dafür, dass du das komplette Erlebnis bekommst.

Und auch das Essen darf man nicht vergessen. Denn wenn man ins Kino geht, gehören Snacks einfach dazu. Das Gute daran, wenn man zu Hause bleibt, ist, dass man sich nicht nur auf Popcorn und Süßigkeiten beschränken muss. Auch auf Restaurants kann man verzichten und stattdessen einfach ein Festmahl nach Hause bestellen. Die Frage ist nur: Für was entscheidet ihr euch?

Man kann natürlich ungesundes Fast Food bestellen – ab und zu darf man sich schließlich etwas gönnen. Alternativ kann man sich aber auch für eine gesunde Variante entscheiden. Vielleicht willst du dich ja auch nach dem neuesten Trend richten – wie wäre es mit Meat Free Monday? Falls du noch nichts davon gehört hast, kannst du dir hier alle Infos holen.

Letztendlich ist genau das, was der Name schon besagt … Montags wird kein Fleisch gegessen. Es geht aber nicht darum, dass man sich einmal in der Woche quälen soll. Man soll stattdessen entdecken, wie lecker Gerichte sein können, bei dem sich nicht alles um Fleisch dreht. So bekommt man außerdem einen Einblick in eine ausgewogenere Ernährung und stellt fest, dass viele gesunde Lebensmittel einfach lecker sind. Beim Café Ignaz handelt es sich um ein Restaurant, das aufzeigt, wie genau das gelingen kann.

Mit der richtigen Organisation und leckerem Essen hat man alles, was man braucht; man muss nur noch sein Smartphone ausschalten. Wie bitte? Ja, du hast richtig gelesen. Im Kino würde man dies schließlich auch tun – also warum nicht ebenso zu Hause? Dass man in den eigenen vier Wänden ist, bedeutet noch lange nicht, dass man sich beim Filmeschauen eher unterbrechen lassen möchte als im Kino. Also schalte dein Gerät ab, lehn dich zurück und entspann dich.