Headup Games kündigt neues Spiel im Rahmen der Gamescom an

Publisher Headup Games und Entwickler Happy Tuesday freuen sich im Rahmen der diesjährigen Gamescom ein neues Spiel ankündigen zu dürfen. Nach Überraschungen wie dem Spiel Unbox (Review folgt) hat Publisher Headup Games mit dem neuen Spiel

Hero Defense 2 HD einen Tower Defense Titel mit intensiven Rollenspielelementen am Start. Headupg Games wird und mit dem neuen Titel in eine ungeahnte Spieltiefe entführen und möchte mit dem Genremix aus Tower Defense, RPG und Echtzeitstrategie in eine Fantasywelt mit Zombies, Werwölfen und Vampiren entführen. Wir denken: Schauen wir mal was man aus einem Tower Defense Spiel alles machen kann! Wir sind jedenfalls gespannt was uns die Gamescom in diesem Jahr noch so alles bieten wird. Euer Team von Playstation Choice ist für euch Vor-Ort!