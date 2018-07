Hat Amazon Italien aus versehen „Bloodbourne 2“ und „Sunset Overdrive 2“ geleaked?

Einige kurzzeitig aufgetauchte Einträge auf Amazon Italien haben noch unangekündigte Spiele zu Tage gefördert. Handelt es sich um einen Systemfehler oder hat man da zu voreilig auf Vorab-Enthüllungen hingedeutet? Unter anderem tauchten Einträge zu „Bloodborne 2“, „Dreams“, „Sunset Overdrive 2“ und „Splinter Cell“ auf.

Schon öfters sorgten Online-Shops für ärgerliche Vorab-Enthüllungen einiger Spieletitel, wie zuletzt Wal-Mart Canada vor der E3 2018 mit der Enthüllung von „Rage 2“. So wie es scheint, hat ein voreiliger Mitarbeiter bei Amazon Italien für weitere Enthüllungen in der Spieleindustrie gesorgt und kurzer Hand „Bloodbourne 2“, „Sunset Overdrive 2“ und erneut einen neuen „Splinter Cell“-Ableger ins Gespräch gebracht. Darüber hinaus wurden die Releasetermine für „Dreams“ für die Playstation 4 und „Dark Souls Remastered“ für die Switch enthüllt.

Laut den Einträgen soll „Bloodbourne 2“ exklusiv für Playstation 4 und „Sunset Overdrive 2“ exklusiv für Xbox One veröffentlicht werden. Beide Spiele sollen am 31. Dezember 2019 veröffentlicht werden, wobei es sich bei dem Datum schlichtweg um einen Platzhalter handelt. Darüber hinaus soll die Nintendo Switch Version von „Dark Souls Remastered“ zusammen mit dem dazugehörigen Solaire of Astora amiibo am 31. August 2018 veröffentlicht werden. „Dreams“, ebenfalls ein exklusives Playstation 4 Spiel der „Little Big Planet“-Schöpfer von Media Molecule, soll laut Amazon Italien am 22. Februar 2019 veröffentlicht werden.

Bei dieser News handelt es sich um unbestätigte Gerüchte. Bis auf „Dark Souls Remastered“ sind die restlichen Einträge bereits wieder gelöscht worden. Inzwischen hat sich ein Fan über Twitter direkt an Insomniac Games gewandt, die bereits „Sunset Overdrive“ entwickelt haben und hakte nach, ob was an dem Gerücht rund um ein „Sunset Overdrive 2“ etwas dran sei. Insomniac Games antwortete mit den Worten: „Dem würde ich nicht trauen, Amazon Italien sei schließlich nicht Wal-Mart Canada.“

I wouldn’t trust it, Amazon Italy is no Wal-Mart Canada — Insomniac Games (@insomniacgames) July 1, 2018

Quelle: Playm