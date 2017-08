Happy Dungeons für PS4 erhält Erscheinungstermin und Launch-Trailer

Habt ihr die Open Beta von Happy Dungeons vielleicht im Juli gespielt und freut euch schon auf den Release, dann haben wir erfreuliche Nachrichten für euch, denn die Entwickler von Toylogic haben den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Demnach erscheint das Free-to-Play Action RPG am 12.September 2017 für die Playstation 4.

Darüber hinaus hat man eine Vor-Regestrierungs-Kampagne ins Leben gerufen, welche euch zusätzliche Inhalte verspricht, sofern ihr euch hierfür regestrieren solltet. Die Kampagne läuft vom 10.August bis zum 31.August 2017 und regestrieren könnt ihr euch über den folgenden Link.

In „Happy Dungeons“ können bis zu vier Spieler ein Team bilden und in bekannter Hack & Slash Manier Kämpfe gegen Feinde und Bossgegner austragen. Jeder Charakter kann dabei individuell gestaltet werden, hierfür könnt ihr aus einem einem Pool von 1500 Ausrüstungsgegenständen greifen, um den eigenen Kämpfer nach den persönlichen wünschen anpassen zu können. Toylogic Inc. möchte den Titel auch in Zukunft mit neuen Inhalten, wie neuen Geschichten, Gegenständen und Dungeons versorgen.