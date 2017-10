Gundam Versus im Test

Das Gundam Universum mit den gigantischen Kampfrobotern existiert bereits seit dem Jahr 1979. Damals erschien die Fernsehserie Mobile Suit Gundam, welche vom Spielzeughersteller Bandai ins Leben gerufen wurde. Im Zentrum der Ereignisse stehen stets die Gundams (gigantische, humanoid aussehende Roboter) oder auch Mobile Suits (Gundam-Mobile Suits), welche mit ihren Piloten die Menschheit in einem interstellaren Krieg vertreten und die Spitze des technologischen Fortschritts darstellen. Mittlerweile ist das Franchise so gigantisch, dass die Handlung in mehreren Paralleluniversen wiedergegeben wird und auf verschiedenen Zeitachsen anders verläuft. Ehrlich gesagt bin ich noch nie mit dem Franchise in Berührung gekommen und habe weder eine der Serien oder Filme gesehen, einen Manga gelesen oder eines der Videospiele gespielt, aber riesige Mechs, die sich ordentlich auf die Mütze hauen, klingt ja schon von Natur aus ziemlich spannend. Am 29.September 2017 erschien der neuste Gundam Ableger „Gundam Versus“ schließlich auch bei uns und ich wir wagten uns aufs Gundam Schlachtfeld. Was wir so alles da erlebt haben, lest ihr hier in unserem Test.

An dieser Stelle müsste ich euch eigentlich die Story des Spiels wiedergeben, jedoch hat „Gundam Versus“ gar keine Story zu bieten. Was ich echt schade finde, verpasst man hier doch die Chance Gundam Neulingen, so wie ich einer bin, das Franchise näher zu bringen und sie hierfür zu begeistern. Dabei ist das Franchise seit 1979 stetig gewachsen und hat unzählige Geschichten zu bieten. Gerade bei „Gundam Versus“ , wo alle möglichen Gundam Universen aufeinanderprallen, hätten sich die Entwickler was nettes einfallen lassen können, auch wenn dafür erneut ein schwarzes Loch oder ein Zeitparadoxon herhalten müsste.