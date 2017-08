Guardians of The Galaxy More than a Feeling

Telltale Games freut sich bekanntzugeben das Marvels Guardians of the Galaxy Episode 3 -More Than a Feeling ab sofort offiziell erhältlich ist. Die interessante Story um unsere ungewöhnlichen Helden geht damit in die nächste Runde.

Nachdem sie den Ursprung der Ewigkeitsschmiede zu einem geheimnisvollen Tempel verfolgt haben, begegnen die Guardians einem exzentrischen Wesen, das den Schlüssel zur Erschließung der wahren Macht des Relikts halten könnte. Aber Gamora und Nebula ringen mit der Vergangenheit. Starlord muss eine schwere Entscheidung treffen die das Schicksal der Guardians of the Galaxy für immer verändern könnte.

Guardians of the Galaxy Episode 3 More than a Feeling ist ab sofort im handel erhältlich. Der Preis der Episode liegt bei 5 Euro.