Größe des Day-One-Patch´s von Horizon: Zero Dawn bekannt

Die Größe des Day-One-Patches von Horizon: Zero Dawn wurde über den offiziellen Twitter-Kanal von Guerrilla Games preisgegeben, welcher nur 250MB wiegen soll. Dies ist eine erfreuliche Nachricht für alle, die nicht mit einer schnellen Internet-Leitung ausgestattet sind. Alle die bereits gelesen haben, dass sich der Patch auf 16GB belaufen würde, können hiermit aufatmen.

For those interested, #HorizonZeroDawn will receive a day one patch of around 250MB.

— Guerrilla Games (@Guerrilla) February 16, 2017