Gravity Rush 2 Review: Fall nach oben!

Gefühlte hundert Jahre ist unsere letzte Begegnung mit der jungen Kat her. Die „Gravikönigin“ wie sie genannt wird kann die Gravitation manipulieren und ermöglicht somit ein sehr interessantes Spielprinzip, denn klassisches „Umherfliegen“ ist nicht möglich, dazu aber später mehr, denn umso mehr haben wir uns natürlich gefreut als es hieß das es einen zweiten Teil geben wird. Sony hat uns natürlich bereitwillig am neuen Abenteuer teilhaben lassen und natürlich lassen wir euch an unserem Abenteuer ebenfalls teilhaben.

Das wiedersehen mit Kat der Gravikönigin ist von einem etwas tragischen Schicksal überschattet. Gerade erst hatte sie ihre Regentschaft über ihre etwas unfreiwillige Heimat angetreten und sich über alles gefreut, da zieht ein Gravitationssturm sie in eine andere Welt. Getrennt von ihrem treuen Begleiter ist sie ihrer Kräfte beraubt und wird von einem Bergbauschiff aufgelesen. Eine etwas schroffe junge Dame nimmt sie in ihre Obhut, gibt ihr Job und Arbeit und fortan muss Kat als Bergbauarbeiterin schuften. Von der Königin sozusagen zurück zur untersten Stufe des gemeinen Fußvolks. Ein neues Abenteuer in einer neuen Welt beginnt. Wieder einmal hat Kat viel vor sich und wir dürfen sie auf ihrem neuerlichen Weg begleiten.

