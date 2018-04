GOG.com – Großer Sale gestartet – Über 150 der meist gewünschten Spiele im Angebot

Wer einen PC besitzt und über eine Bibliothek an DRM freien Spielen besitzen möchte, der kommt an GOG.com nicht vorbei. Wer zudem gerade auf der Suche nach Schnäppchen ist, der sollte schnellstens den Online-Store von GOG.com einen Besuch abstatten. Dort findet ihr aktuell den sogenannten „Most Wanted Sale“ mit über 150 der meist gewünschten Spiele und DLCs mit bis zu -85% Rabatt.

Wer bis jetzt noch nicht das letzte Abenteuer von Geralt dem weißen Wolf erlebt hat, der sollte jetzt bei der „Game of the Year“ Edition für nur 19,99 Euro zuschlagen. Für alle Taktik Fans bietet sich „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ an, welches an Klassiker wie Commandos heranreicht. Hierfür gewährt man euch einen Rabatt von 50%, womit ihr ebenfalls nur 19,99 Euro bezahlen müsst. Für alle Knobbelfans hat man „The Witness“ mit einem Rabatt von 60% versehen, so dass nur noch 14,79 Euro fällig werden.

Viele weitere interessante Titel findet ihr im Online-Store von GOG.com. Das Angebot endet am 23. April 2018.